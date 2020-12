20.12.2020 16:02 Uhr

Christina Aguilera zeigt ihrem 40. Geburtstag den Mittelfinger

Christina Aguilera ist seit wenigen Tagen 40 Jahre alt. Na und? Die Sängerin hat für ihr neues Alter eine eindeutige Geste parat.

Christina Aguilera („Burlesque“) ist am 18. Dezember in ein neues Lebensjahr gestartet. Von ihrem 40. Geburtstag scheint sich die Sängerin und Schauspielerin jedoch alles andere als herunterziehen zu lassen. Dem runden Jubiläum machte sie mit einem Bild bei Instagram jetzt eine deutliche Ansage. Dem Betrachter fallen womöglich erst die vielen funkelnden Ringe an ihren Händen auf, der zweite Blick ist aber entscheidend.

Aguilera reckt auf dem Foto ihre beiden Mittelfinger in die Luft. Auf den blau lackierten Nägeln sind jeweils die Zahlen „4“ und „0“ zu erkennen. Unmissverständlich scheint die Künstlerin damit deutlich zu machen: Ihr kann der neue Lebensabschnitt nichts anhaben. Sie ist gewappnet.

(cos/spot)