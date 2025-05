Stars Christina Applegate: Das Leben mit MS ist das Schlimmste

Bang Showbiz | 07.05.2025, 09:00 Uhr

Für Christina Applegate ist das Leben mit Multipler Sklerose (MS) das „Schlimmste“, was sie je erlebt hat.

Bei der 53-jährigen Schauspielerin wurde MS – eine degenerative neurologische Erkrankung – im Jahr 2021 diagnostiziert und Christina gibt zu, dass das Leben mit der Autoimmunkrankheit die größte Herausforderung ihres Lebens gewesen ist.

Während eines Auftritts im ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘-Podcast sagte Christina: „Das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Es ist das Schlimmste, was ich je durchgemacht habe.“ Christina verlässt in diesen Tagen nur noch selten ihr Haus, da sie mit ihren Symptomen kämpft. Der Hollywood-Star erzählte: „Wenn die Leute sehen würden, wie mein tägliches Leben aussieht, würden sie es nicht … sie wären nicht in der Lage, es zu tun. Denn ich kann es manchmal nicht tun. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich verlasse nicht mehr wirklich das Haus.“

MS kann zu Problemen wie Muskelschwäche, Sehstörungen und Taubheit führen. Und Christina gab zu, dass sie seit ihrer MS-Diagnose „außergewöhnliche“ Schmerzen hat.