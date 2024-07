Die MS-Kranke tat es für die Karriere Christina Applegate enthüllt ihre „einzige Schönheitsoperation“

Christina Applegate 2022 bei der Präsentation ihres Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame. (rho/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 00:22 Uhr

Kelly Bundy ist nicht natürlich schön: Darum hat Christina Applegate sich für die Schönheit unters Messer gelegt.

Wenn es um das Thema Schönheitsoperation geht, hüllen sich die Hollywoodstars gern in Schweigen. Christina Applegate (52) gibt in ihrem Podcast "MeSsy" mit ihrer Freundin Jamie-Lynn Sigler (43) ehrlich zu, was sie an sich chirurgisch verändert hat und warum.

Die Emmy-Gewinnerin, die einst Kelly Bundy in der Kult-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" mimte und damit ihren internationalen Durchbruch schaffte, verrät, sich mit 27 Jahren für die Schönheit unters Messer gelegt zu haben. "Weißt du, was ich getan habe? Mit 27 Jahren hatte ich die einzige plastische Operation, die ich je hatte, um die Taschen unter meinen Augen zu entfernen", offenbart sie die Straffung ihrer Tränensäcke.

TV-Produzent drängte sie zur Beauty-OP

Doch nicht allein ihre Eitelkeit war die Motivation für den Eingriff: "Ich war in einer Show und einer der Produzenten – eine sehr berühmte Person, die auch eine sehr berühmte Show gemacht hat – sagte: 'Hey, wir haben große Probleme, dich unter deinen Augen auszuleuchten. Die Tränensäcke unter deinen Augen sind so groß'", erinnert sich der Star der Netflix-Serie "Dead to Me". Der Produzent hatte ihr geraten, "sie entfernen zu lassen". Zu dieser Zeit spielte Applegate die Hauptrolle in der NBC-Sitcom "Jesse", die zwischen 1998 und 2000 in zwei Staffeln lief.

Applegate erklärt den Podcast-Zuhörern, dass die dunklen Ringe unter ihren Augen "eine erbliche Sache" seien, und scherzte, dass ihr Vater, Plattenproduzent Robert Applegate, "Louis-Vuitton-Taschen unter seinen Augen" habe. Nach den Bemerkungen des Produzenten habe sie "Scham" empfunden und sie hätten "Samen" der Unsicherheit in ihren Kopf gepflanzt.

Christina Applegate hat 2021 ihre Krankheit Multiple Sklerose öffentlich gemacht, nur wenige Monate nachdem sie die Diagnose erhalten hat. "Sechs oder sieben Jahre" hatte sie zu dem Zeitpunkt bereits Symptome, erzählte die Schauspielerin, die seitdem offen über ihre MS-Erkrankung spricht. Im Juni sagte die Mutter einer Teenager-Tochter in einer Podcast-Folge, sie könne das Leben nicht mehr genießen seit der Diagnose. Außerdem eröffnete sie eine "schwere Depression, die mir auch ein bisschen Angst macht" als Folge der neurologischen Autoimmunerkrankung.