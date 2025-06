Stars Christina Ricci war als Teenager ein ‚Partytier‘

Christina Ricci - 74th Emmy Awards - Los Angeles - September 12th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin wurde während ihrer Teenagerzeit zum 'Partytier'.

Christina Ricci wurde während ihrer Teenagerzeit zum „Partytier“.

Die 45-jährige Schauspielerin hat zugegeben, dass sie sich im Alter von 16 bis 21 Jahren „wie eine wilde Kreatur“ verhalten hat.

In der letzten Folge von ‚Andy Cohen Live‘ erzählte Christina: „Es gab einen Zeitraum von sechs Jahren, [von] 16 bis 21, als ich ein bisschen ein Partytier war. Aber das ist nicht wirklich schlimm – wenn man mit 21 Jahren zu Hause ist und nur noch fernsieht, mit Hunden.“ Christina erinnerte sich daran, dass es ihrem „wunderbaren Publizisten“ gelang, den Schaden für ihr öffentliches Image zu begrenzen. Ricci, die als Kinderdarstellerin berühmt wurde, erklärte: „Ich meine, ich war oft in [den Boulevardblättern], aber sie hat mich aus den größten und schädlichsten herausgehalten.“

Die Darstellerin hasste bestimmte Aspekte der Schauspielerei in ihren jungen Jahren tatsächlich. Doch heute ist sie froh, dass ihr als aufstrebende Schauspielerin nichts “Schreckliches“ widerfahren ist. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte sie: „Ich hasste Anproben und ich hasste Kameratests, weil ich wusste, dass das die Tage waren, an denen mich jeder ansah und darüber sprach, was mit mir nicht stimmte, mit meinem Aussehen und was sie in Ordnung bringen mussten. […] Diese Art von Dingen habe ich als Kind nicht genossen. Ich erinnere mich, dass ich diese Tage einfach gefürchtet habe. Aber es ist mir eigentlich nichts Schreckliches passiert.“