Christine Neubauer: Haarexperiment beendet

Christine Neubauer trägt wieder ihre Naturhaarfarbe, nachdem sie letztes Jahr mit blonden Haaren überraschte. Die Schauspielerin hatte genug von ihrer blonden Mähne und entschied sich, wieder zu ihrer natürlichen Haarfarbe zurück zu kehren.

„Endlich fühle ich mich wieder wie ich selbst. Dieser rehbraune Farbton ist meine Naturhaarfarbe und spiegelt auch mein momentanes Gefühl“, erklärt sich die 57-Jährige gegenüber der Münchener Illustrierten ‚Bunte‘. Seit Mai letzten Jahres experimentierte Christine mit ihrem Aussehen und trug von da an blonde Haare, Extensions und einen Pony. Doch auch wenn sie diese radikale Typveränderung nicht bereue, hatte sie nun erst einmal genug davon. Auch, weil ihr Vater, der im Oktober 2019 im Alter von 84 Jahren verstarb, sie mit braunen Haaren lieber mochte.

Quelle: instagram.com

Wie ihr Vater sie mochte

So erzählte sie: „Ich hatte zuletzt das Gefühl, dass ich wieder so aussehen möchte, wie mein Vater mich am liebsten mochte. Sein Tod vor ein paar Wochen ist für mich schwer zu verkraften.“ Bei ihrem Lebensgefährten José Campos kommt der Naturlook jedenfalls gut an. So meinte er schmunzelnd: „Ich fand die blonden Haare okay, aber so gefällt mir Christine ehrlicherweise besser.“