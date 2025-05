Stars Christine Neubauer: So reagiert sie auf ‚Let’s Dance‘-Kritik

Christine Neubauer - Feb 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin wurde für ihre Auftritte in der RTL-Tanzshow kritisiert - das sagt sie heute darüber.

Christine Neubauer will sich von Hatern nicht die Laune verderben lassen.

Die Schauspielerin war Teil der diesjährigen ‚Let’s Dance‘-Staffel und erlebte dabei eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach ihrem Aus in Show sieben erhielt sie die Möglichkeit, in die Sendung zurückzukehren. Grund dafür war die Verletzung von Simone Thomalla. Doch in Show neun war erneut Schluss für Neubauer und ihren Tanzpartner Valentin Lusin. Die Zeit bei ‚Let’s Dance‘ war noch aus einem anderen Grund schwierig für die 62-Jährige: Immer wieder musste sie scharfe Kritik einstecken.

Hater bemängelten nicht nur ihre Tänze, sondern ließen sich auch über Neubauers lebhafte Persönlichkeit aus, bezeichneten sie etwa als „anstrengend“. Doch die gebürtige Münchnerin macht sich nichts aus diesen fiesen Aussagen. „Für mich ist nur wichtig, was die Jury und Valentin sagen. Ich will lernen und mich verbessern. Das ist die Kritik, die für mich entscheidend ist“, betont sie im Gespräch mit ‚Gala‘.

Die ‚Löwengrube‘-Darstellerin wollte sich nicht vor dem Publikum verstellen. „Als Schauspielerin spiele ich eine Rolle und gebe etwas vor, in das ich mich hineinversetze. Hier war ich einfach nur ich – ungefiltert“, erzählt sie. Dazu gehörte es auch, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Neubauer räumt ein, manchmal „überdreht“ oder „hochemotional“ gewesen zu sein, „weil in mir Glückshormone freigesetzt wurden“.

Die TV-Darstellerin erinnert sich gerne an ihre persönlichen Höhepunkte der Sendung. „Für die ‚Magic Moments‘ mit dem Tango bin ich zutiefst dankbar, weil ich den Tanz für meinen verstorbenen Vater machen konnte. Und dann mit meiner Mutter in der Show – das war mein absoluter Gewinn“, schwärmt sie.