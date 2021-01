23.01.2021 22:10 Uhr

Christliche OnlyFans-Influencerin enthüllt ihr Einkommen

Model Lindsay Capuano macht ihren Followern den Mund wässrig. Mit ihren heißen Bildern und ihrem unglaublichen OnlyFans-Einkommen.

Mit einem erfolgreichem OnlyFans-Account kann man sich echt ein goldenes Näschen verdienen. Das christlich-religiöse Model Lindsay Capuano (22) verriet nun, wie viel Kohle sie im Monat mit ihren freizügigen Bildern scheffelt.

Und wow, bei dem Job handelt es sich wirklich nicht um einen kleinen Nebenverdienst.

200.000 Dollar monatlich

Die 22-jährige Amerikanerin erzählte „Hollywood Unlocked“, dass sie im Monat um die 200 000 Dollar verdient, das entspricht in etwa 164000 Euro.

Dank der Abogebühren und den Trinkgeldern ihrer Fans beträgt ihr täglich Einkommen damit circa 5400 Euro. Wow, bei solchen Summen fragt man sich, warum man eigentlich noch Klamotten trägt.

Ihre Eltern sind stolz

Ihr christlicher Glaube steht für die Influencerin im Übrigen nicht im Widerspruch zu ihrer OnlyFans-Tätigkeit, auch nicht für ihre Eltern. Lindsay beteuerte:

„Meine Familie ist christlich, aber sehr entspannt. Meine Religion hat mich nie davon abgehalten, das zu tun, was ich tun wollte. Meine Eltern unterstützen mich bei allem, was ich tue. Sie waren schon immer so. Sie sind so stolz auf mich, wir feiern jedes Mal, wenn ich eine weitere Million Follower auf Instagram erreiche. Ich bin gesegnet, eine solche Familie zu haben. Ich weiß, dass viele Eltern nicht so tolerant sind wie meine, also betrachte ich mich als sehr glücklich und nehme ihre Offenheit nie als selbstverständlich hin.“

Eigene Model-Agenturen für OnlyFans

Seitdem OnlyFans dermaßen durch die Decke geht, entwickelte sich eine ganze Industrie rund um die Website. So gründete beispielsweise Rapper Tyga eine eigene Agentur nur für Frauen, die als OF-Models durchstarten wollen.

Seine Agentur „Too Raww“ bezeichnet er selbst als ein Unternehmen für Lifestyle, Unterhaltung und Management. Wie die Website HotNewHipHop.com berichtete, soll der Star mit seinem eigenen OF-Account monatlich über sieben Millionen Euro verdienen.

