Nintendos Ikonen und Klötzchen im Kino „Minecraft“, „Mario“ und mehr: Diese Videospiele erhalten eigene Filme Nach den Serien-Hits „The Last of Us“ und „Fallout“ sind Videospielverfilmungen beliebter denn je. Neben Nachfolgern für Filme wie „Super Mario Bros.“ befinden sich noch mehr Projekte auf Basis von Videospielen in der Produktion, wie „Minecraft“ mit Jack Black und Jason Momoa.