Christoph Waltz wieder als Bösewicht Blofeld im James Bond?

Freitag, 12. Juli 2019 13:14 Uhr

Christoph Waltz übernimmt möglicherweise eine Rolle im neuen James Bond-Film. Der 62-jährige Schauspieler verkörperte 2015 in ‚Spectre‘ den Bösewicht Blofeld. Nun wurde Waltz in den ‚Pinewood Studios‘ gesichtet, in denen derzeit der 25. Teil des Agenten-Franchise gedreht wird.

Einem Besucher des Sets soll der Hollywoodstar zugeflüstert haben: „Du hast mich nicht gesehen. Ich bin nicht hier.“ In ‚Spectre‘ plante Blofeld, ein globales Überwachungssystem zu installieren, das seiner Clique von Bösewichten erlaubt hätte, dem Gesetz zu entfliehen. Blofeld, der sich als James Bonds Ziehbruder entpuppte, wurde durch eine Explosion entstellt und verunglückte später mit einem Helikopter.

„Noch eine Rechnung offen“

Den Unfall soll das durchtriebene Genie jedoch knapp überlebt haben, was ein zweites Engagement von Waltz erklären könnte. Ein ausführender Produzent des Filmprojekts deutete die Rückkehr des Bösewichtes bereits in einem Interview mit der ‚Daily Mail‘ an. Er sagte: „Es gibt unerledigte Geschäfte zwischen Bond und Blofeld. Wenn ich dir mehr erzählen würde, müsste ich dich töten.“

Bisher galt es als unwahrscheinlich, dass Waltz wieder an der Seite von 007-Darsteller Daniel Craig erscheinen würde, da er nach ‚Spectre‘ verriet, dass er nicht mit allen Teilen des Films zufrieden war.

Regisseur Cary Joji Fukunaga hatte allerdings schon im vergangenen Dezember gesagt, er würde gern mit Waltz arbeiten und wolle ein Comeback als Blofeld nicht ausschließen.

Der noch unbetitelte 25. Bond-Film wird voraussichtlich Daniel Craigs letzter Einsatz als berühmter Geheimagent. Neben Craig spielen auch Oscar-Gewinner Rami Malek („Bohemian Rhapsody“), Lashana Lynch („Captain Marvel“) und Ana de Armas („Blade Runner 2049“) mit. Nachdem der Start mehrfach verschoben wurde, soll der Film nun im April 2020 in die Kinos kommen. (Bang/dpa)