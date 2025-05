Film Christopher McQuarrie: Top Gun 3 ist schon abgesegnet

Christopher McQuarrie - FAMOUS - London - May - 2025 - Mission: Impossible - TFR premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 11:00 Uhr

Der Filmemacher hatte keine Schwierigkeiten mit einer Geschichte für die Fortsetzung um die Ecke zu kommen.

Laut Christopher McQuarrie steht die Handlung für ‚Top Gun 3‘ bereits fest.

Der Drehbuchautor und Produzent von ‚Top Gun: Maverick‘ aus 2022 gibt preis, dass es „nicht schwer“ gewesen sei, sich eine Geschichte für die neue Fortsetzung der Actionreihe auszudenken. Auf die Frage, ob es kompliziert gewesen sei, nach dem zweiten Teil einen Plot für ‚Top Gun 3‘ zu finden, antwortete McQuarrie im Podcast ‚Happy Sad Confused‘: „Nein, es ist bereits abgesegnet.“ Genauere Details zum kommenden Film gab der Filmemacher erwartungsgemäß nicht preis, betonte jedoch, dass die Idee für das Drehbuch bereits in Stein gemeißelt ist.

Der ‚F1‘-Autor Ehren Kruger habe vor einiger Zeit eine Geschichte vorgeschlagen, die allen Beteiligten zusagte und seitdem weiter entwickelt wird. Wann ‚Top Gun 3‘ mit Tom Cruise als Jetpilot Pete ‚Maverick‘ Mitchell in die Kinos kommt, steht derweil noch in den Sternen. Über die Entwicklung des Skripts gab McQuarrie weiter preis: „Es war nicht schwer. Ich dachte, es würde schwer werden und das ist eigentlich ein guter Startpunkt, wenn man in den Raum kommt und fragt: ‚Also, was werden wir machen?‘ Und Ehren Kruger schlug etwas vor und ich dachte ‚Hm, eigentlich…‘ und dann führten wir ein Gespräch darüber und die Rahmenhandlung stand. Also nein, es war nicht hart zu knacken. Ehrlich gesagt ist nichts davon hart zu knacken.“