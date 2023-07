Film Christopher Nolan: Bewunderung für Tarantinos Rückzug

Christopher Nolan - July 2023 - Getty Images - Oppenheimer Paris Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 12:00 Uhr

Christopher Nolan bewundert den Rückzug von Quentin Tarantino.

Der ‘Oppenheimer‘-Regisseur kann Tarantinos Entscheidung, sich nach 10 Filmen vom Filmemachen zurückzuziehen, verstehen, erkennt aber auch die Langlebigkeit von Regisseuren wie Martin Scorsese an.

Nolan sagte dem ‚ReelBlend‘-Podcast: „Die Wahrheit ist, dass ich beide Standpunkte verstehe. Es macht süchtig, im Kino Geschichten zu erzählen. Es ist eine Menge harter Arbeit, aber es macht auch sehr viel Spaß. Es ist etwas, zu dem man sich getrieben fühlt, und deshalb ist es schwer vorstellbar, dass man freiwillig damit aufhört.“ Nolan hat Verständnis für Tarantinos Wunsch, sich zurückzuziehen, solange seine Arbeit noch von guter Qualität ist, deutete aber an, dass er selbst zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhat, das Filmemachen aufzugeben. Der 52-jährige Regisseur fügte hinzu: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinem eigenen Gefühl für den absoluten Wert eines Werks trauen würde, um zu wissen, ob es in die Welt gesetzt werden sollte oder nicht. Ich bin, wie Quentin, ein großer Fan von Filmen, die vielleicht nicht ganz das erreichen, was sie erreichen wollen, aber es gibt etwas darin, eine Leistung, eine kleine strukturelle Sache oder eine Szene, die wunderbar ist. Und deshalb, ja, ich verstehe das.”

Tarantino (60) hat geschworen, sich nach seinem nächsten Film ‚The Movie Critic‘ zurückzuziehen, da er nicht will, dass die Qualität seiner Filme abnimmt.