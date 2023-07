Film Christopher Nolan: Seine Tochter Flora spielt in ‚Oppenheimer‘ mit

Christopher Nolan - July 2023 - Getty Images - Oppenheimer Paris Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2023, 12:00 Uhr

Christopher Nolan sprach darüber, warum er seine eigene Tochter Flora in der Rolle eines namenlosen Brandopfers in ‚Oppenheimer‘ besetzte.

Der Filmemacher führte die Regie bei dem mit Spannung erwarteten historischen Drama, in dem Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe, zu sehen ist.

Die Entscheidung für seine älteste Tochter für die tragische Rolle habe bedeutet, dass Nolan in den „schärfsten Worten“ zum Ausdruck bringen konnte, einen geliebten Menschen zu verlieren, der durch eine „zerstörerische Macht“ ausgelöscht wird. Die Rolle handelt von einer „jungen Frau, die der Titelfigur in einer höllischen, ihr Gewissen aufrüttelnden Vision erscheint, in der ihr durch ein weißes Licht das Fleisch aus dem Gesicht geschunden wird.“ Nolan erzählte in einem Gespräch gegenüber der ‚The Telegraph‘-Zeitung: „Wir haben jemanden gebraucht, der diesen kleinen Teil einer eher experimentellen und spontanen Sequenz übernahm. Es ist also wunderbar gewesen, sie einfach mit dabei haben zu können.“ Der Regisseur enthüllte auch, dass es jedoch keine vorsätzliche Idee gewesen sei, seine Tochter in dem Projekt mitspielen zu lassen und fügte hinzu: „Aber ja, ich meine, meine Güte, da liegen Sie nicht falsch. Ehrlich gesagt versuche ich, meine eigenen Absichten dabei nicht zu analysieren. Aber der Punkt ist, dass wenn Sie die ultimative Zerstörungskraft erschaffen, diese auch diejenigen zerstören wird, die Ihnen nahestehen und viel bedeuten.“