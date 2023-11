Film Christopher Nolan über die Pläne zu seinem nächsten Projekt

Christopher Nolan Variety Cover -Variety BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2023, 14:00 Uhr

Christopher Nolan enthüllte, er sei „offen für alles“, wenn es um seinen nächsten Film geht.

Der 53-jährige Filmemacher hatte mit ‚Oppenheimer‘ außergewöhnliche Erfolge gefeiert und verriet, dass er sein nächstes Projekt komplett „besitzen“ müsse, bevor er es auf die große Leinwand bringt.

Nolan erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Variety‘: „Die Ideen kommen von überall. Ich habe ein Remake gedreht, ich habe Adaptionen von Comics und Romanen gemacht und ich habe Originaldrehbücher geschrieben. Ich bin für alles offen. Aber als Autor und Regisseur muss ich bei allem, was ich tue, das Gefühl haben, dass es komplett mir gehört. Ich muss das für mich originell machen: Der ursprüngliche Keim einer Idee kann von woanders herkommen, aber sie muss durch meine Finger auf einer Tastatur und allein durch meine Augen heraus entstehen.“ ‚Oppenheimer‘ war in diesem Sommer erschienen, wobei Nolan das Gefühl gehabt habe, dass das Projekt durch die Veröffentlichung neben ‚Barbie‘ „eine Welle“ erwischt habe, was zum „Barbenheimer“-Phänomen führte. Der ‚Inception‘-Regisseur sagte: „Bei manchen Filmen ist Ihr Timing auf eine Weise genau richtig, das Sie so nie hätten vorhersagen können.“