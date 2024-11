Nach Babypause Chryssanthi Kavazi kündigt „GZSZ“-Comeback an

Chryssanthi Kavazi wurde im April zum zweiten Mal Mutter. (ncz/spot)

SpotOn News | 07.11.2024, 09:43 Uhr

Fans müssen sich noch einige Zeit gedulden, bis Chryssanthi Kavazi wieder zu "GZSZ" zurückkehrt. Nun hat die Schauspielerin einen ungefähren Zeitraum für ihr Comeback nach der Babypause angekündigt.

Nach der Geburt ihrer Tochter im April ist Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (35) derzeit noch in der Babypause – und die will sie auch so lange wie möglich genießen, wie sie zuvor ankündigte. Ein Comeback zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist aber fest geplant und soll auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, wie die Laura-Darstellerin nun preisgegeben hat. Gegenüber RTL verriet sie nun, wann Fans der Serie sie wieder auf dem Bildschirm sehen können.

"Jetzt schon sehr gespannt"

"Ich vermisse mein GZSZ-Leben sehr – sowohl die Rolle Laura als auch meine Kollegen und das gesamte Team am Set", so Kavazi. "Diesmal möchte ich jedoch ein wenig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, bevor ich im Sommer 2025 wieder dabei bin, um im Berliner GZSZ-Kiez erneut für Aufregung zu sorgen! Ich bin jetzt schon sehr auf die Drehbücher gespannt und auf das, was Laura wieder so alles anstellen wird." Wann genau Kavazi zurück ans Set der Serie kehrt und wann die ersten Folgen ausgestrahlt werden, ist aber noch nicht bekannt.

Chryssanthi Kavazi ist seit 2017 in ihrer Rolle als Laura Lehmann fester Bestandteil der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seit 2015 ist sie mit ihrem Schauspielkollegen Tom Beck (46) liiert. Im November 2019 wurden die beiden Eltern eines Sohnes und im April 2024 Eltern einer Tochter. Serienrolle Laura ist während Kavazis Babypause für ein Jahr beruflich in Buenos Aires.