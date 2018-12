Ciara: „Es ist ein Segen, jeden Tag aufzuwachen“!

Sonntag, 30. Dezember 2018 09:51 Uhr

Ciara fühlt, dass sie ihren „Traum“ lebt. Die 33-jährige Sängerin, die Mutter des vierjährigen Future und der 20 Monate alten Sienna ist, feierte kürzlich mit der Single ‚Level Up‘ ihre Rückkehr in die Musikszene und trotz des Drucks, den sie durch das Mutterdasein verspürt, genießt sie scheinbar weiterhin ihre Karriere genauso, wie sie es früher getan hat.

‚Billboard‘ sagte sie: „In den vergangenen zwei oder drei Jahren sind viele Dinge in meinem Leben passiert und ich muss sagen, es ist ein Segen, jeden Tag aufzuwachen und zu wissen, dass ich meinen Traum lebe. Musik ist ein großer Teil davon, wer ich bin. Also weiterhin meinen Traum leben zu können und dass meine Fans mich stetig unterstützen und lieben, was ich tue, ist sehr lohnend und es ist auch für mich wirklich sehr inspirierend. All die Liebe zu spüren, die meine Fans mir dieses Jahr entgegengebracht haben, war unglaublich.“

Auftritt bei den AMAs

Ciara trat in diesem Jahr bei den American Music Awards auf und gab zu, ihre Performance sehr genossen zu haben. „Das war sehr besonders, weil es eine lange Zeit her war, seitdem ich auf dieser Bühne aufgetreten bin. Ich empfand in dieser Nacht so viele Emotionen“, erinnerte sie sich.

„Sobald sie meinen Namen und Missy [Elliotts] sagten und die Leinwand vor uns nach oben fuhr und ich alle auf ihren Beinen sah, war ich wie zurückversetzt. Ich war sehr stolz und es war definitiv ein feierlicher Moment für mich an diesem Abend, einfach weil es so lange her gewesen war. Und diese Liebe zu spüren – ich war bereit, [danach] wieder auf diese Bühne zu gehen, weißt du?“