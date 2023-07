Film Cillian Murphy: Großes Lob an ‚Oppenheimer‘-Co-Star Florence Pugh

Cillian Murphy and Florence Pugh -July 2023 Oppenheimer UK Premiere - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 13:30 Uhr

Cillian Murphy lobte seinen ‚Oppenheimer‘-Co-Star Florence Pugh dafür, dass sie dazu beitrug, die Sexszenen des Films „so verdammt kraftvoll“ werden zu lassen.

Der Film zeigt Sexszenen zwischen J. Robert Oppenheimer (Cillian), der die Entwicklung der ersten Atombombe der Welt leitete, und seiner Geliebten Jean Tatlock (Florence).

Und der 47-jährige Cillian verriet jetzt, dass es der 27-jährigen Darstellerin gelungen sei, in den wenigen Szenen, in denen sie mitspielt, einen ziemlich „verheerenden“ Eindruck zu hinterlassen. In einem Interview gegenüber dem ‚Sydney Morning Herald‘ erklärte der Star: „Diese Szenen sind absichtlich geschrieben worden. Er wusste, dass diese Szenen dem Film die Bewertung verleihen würden, die er erhielt. Und ich denke, wenn man sie sich anschaut, ist es so verdammt kraftvoll. Und sie sind nicht beliebig. Sie sind perfekt. Und Florence ist einfach unglaublich.“ Der ‚Peaky Blinders‘-Darsteller lobte Florences Fähigkeiten als Schauspielerin als „verdammt phänomenal“. „Ich liebe Florences Arbeit seit ‚Lady Macbeth‘ [William Oldroyds Historiendrama von 2016 über eine Frau, die durch eine lieblose Ehe verbittert], und ich finde, dass sie verdammt phänomenal ist. Sie hat diese Präsenz als Person und auf der Leinwand, die atemberaubend ist.“ Filmemacher Christopher Nolan enthüllte, dass die Sexszenen, die die ersten sind, die er in seiner Karriere drehte, von entscheidender Bedeutung gewesen seien, weil Oppenheimers „sehr intensive Beziehung“ zu Jean, einer Kommunistin, und seine „Art mit Frauen“ ein großer Teil seiner Geschichte seien.