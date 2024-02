Stars Cillian Murphy: Keine Selfies, bitte!

Cillian Murphy at 81st Annual Golden Globe Awards Jan 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2024, 08:00 Uhr

Der 'Oppenheimer'-Star posiert nicht gerne mit Fans für Fotos.

Cillian Murphy will keine Fotos mit Fans machen.

Der Schauspieler ist durch seine Rolle als Gangster Thomas Shelby in der gefeierten Serie ‚Peaky Blinders‘ weltweit bekannt geworden und wurde für seine jüngste Hauptrolle in ‚Oppenheimer‘ für einen Oscar nominiert. Im Gespräch mit dem ‚GQ‘-Magazin verrät der Ire, dass er höflich ablehnt, wenn er von Fans auf der Straße um ein Selfie gefragt wird. Stattdessen unterhalte er sich lieber mit den fremden Menschen.

„Als ich damit angefangen habe, hat das mein Leben verändert“, offenbart er. „Ich denke, es ist einfach besser, Hallo zu sagen und ein kleines Gespräch zu führen. Ich erzähle das vielen Leuten, Schauspielerkollegen von mir, und die sagen dann nur: ‚Ich fühle mich so schlecht‘. Aber man braucht kein Fotoalbum von allem, was man an einem Tag gemacht hat.“

Der 47-Jährige erzählt weiter, dass er es vorzieht, nur an einem Film pro Jahr zu arbeiten. „Ich habe ein paar Freunde, die Schauspieler sind, aber die meisten von ihnen sind es nicht. Die meisten meiner Kumpels sind nicht in der Branche. Ich liebe es auch, nicht zu arbeiten“, erklärt er. „Und für mich besteht ein großer Teil der Recherche als Schauspieler darin, einfach nur zu leben und ein normales Leben zu führen, normale Dinge zu tun und einfach nur in der Lage zu sein, zu beobachten und in diesem schönen Fluss der Menschheit zu sein.“ Ansonsten sei man in einer „Blase“ gefangen, ist der Hollywood-Star überzeugt.