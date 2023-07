Film Cillian Murphy: ‚Oppenheimer‘-Dreharbeiten waren „ständiger Lernprozess“

Cillian Murphy - July 2023 - Famous - Oppenheimer UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2023, 12:00 Uhr

Cillian Murphy erzählte, dass er während der Dreharbeiten zu Oppenheimer einen „ständigen Lernprozess“ durchlief.

Der 47-jährige Schauspieler stellt in Christopher Nolans neuem Blockbuster die Titelfigur J. Robert Oppenheimer dar, den Vater der Atombombe, wobei der Star hart dafür arbeiten musste, um den Physiker zu spielen.

In einem Interview gegenüber ‚Digital Spy‘ verriet Cillian: „Das ist ein ständiger Lernprozess, ein ständiges Aufdecken. Man ist die ganze Zeit über so etwas wie ein Detektiv. Dann übergibt man es einfach an Chris (Nolan) und er setzt es zusammen. Aber (Oppenheimer) ist ein besonders unbekannter Charakter gewesen, insbesondere irgendwie undurchsichtig, moralisch betrachtet und so. Chris hat bei mir von Anfang an immer diesen Ausdruck verwendet, nämlich dass er sozusagen zwischen den Regentropfen getanzt hat.“ Murphy arbeitet bereits seit fast 20 Jahren mit dem Filmemacher zusammen, sei jedoch von seiner Rolle in ‚Oppenheimer‘ überrascht gewesen. Der ’28 Days Later‘-Star erklärte: „Ich habe von Anfang an Ja zu ihm gesagt und werde das auch weiterhin tun. Aber ich wusste nicht, dass das diese gewaltige, gigantische und furchteinflößende Rolle werden würde. Wenn es um Chris geht, er ist ein Genie, und ich werfe dieses Wort nicht einfach so herum.“