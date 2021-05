Cindy Crawford gratuliert ihrem Ehemann zum Hochzeitstag

Rande Gerber und Cindy Crawford sind seit 1998 verheiratet. (aha/spot)

31.05.2021 12:12 Uhr

Cindy Crawford und Rande Gerber feierten am Wochenende ihren 23. Hochzeitstag. Das Model gratulierte mit einem romantischen Post auf Instagram.

Bei Cindy Crawford (55) und Rande Gerber (59) sprühen noch immer die Funken! Das Paar feierte am Samstag seinen 23. Hochzeitstag. Zur Feier des Tages postete das Model ein romantisches Bild seiner Bahamas-Hochzeit auf Instagram. „Diese Nacht vor 23 Jahren war magisch … und du bist immer noch der Eine! Frohes Jubiläum! Ich liebe dich“, schrieb Crawford zu dem Foto, auf dem beide eng umschlungen tanzen.

„Ewige Liebe“

„Ich liebe euch und die Liebe, die ihr beiden teilt“, kommentierte Model Helena Christensen (52) den Post ihrer Kollegin. „Ihr seid so ein schönes Paar … und ein guter Grund dafür, an die ewige Liebe zu glauben“, findet Songwriterin Linda Thompson (71). „The Real Housewives of Beverly Hills“-Star Lisa Rinna (57) hinterließ zwei Herzchen-Emojis unter dem Post, während Kardashian-Schwester Kendall Jenner (25) wie über 100.000 weitere Follower auf „Gefällt mir“ drückte.

„Ich bin so glücklich darüber, seit jeher dieses Beispiel von wahrer Liebe vor Augen zu haben. 23 Jahre und ich habe glücklicherweise die meisten von ihnen miterleben dürfen“, schwärmte Crawfords Tochter Kaia Gerber (19) in ihrer Instagram-Story, um ihren Eltern zu gratulieren. Crawford und Gerber gaben sich 1998 das Jawort. Neben Kaia haben sie noch den gemeinsamen Sohn Presley (21).