Auch Ehemann und Sohn gratulieren Cindy Crawford: Niedliches Kinderfoto zum 58. Geburtstag

Cindy Crawford hat am 20. Februar Geburtstag. (ncz/spot)

SpotOn News | 20.02.2024, 23:53 Uhr

Cindy Crawford feiert "ein weiteres Set Geburtstagskerzen". Das Supermodel wird 58 Jahre alt. Öffentliche Glückwünsche kommen auch von ihrer Familie.

Cindy Crawford feiert ihren 58. Geburtstag! Um den besonderen Tag zu markieren, postete das Supermodel ein niedliches Kinderfoto auf seinem Instagram-Account. "Dankbar für ein weiteres Set Geburtstagskerzen – danke für all die Liebe", schreibt Crawford zu dem Schnappschuss, der sie im weißen Rüschenkleid neben einer Geburtstagstorte zeigt.

Zudem teilte sie ein Foto einer Geburtstagsparty im Erwachsenenalter, auf dem sie Kerzen auf einer Torte in Form eines "Vogue"-Covers ausbläst, sowie ein Video aus diesem Jahr. Darin hat das Model eine lilafarbene Torte mit drei Kerzen und der Aufschrift "Happy Birthday, Cindy" vor sich und erklärt: "Ich habe die Kerzen nicht angezündet, weil es draußen windig ist, aber ihr versteht, was ich meine …", bevor sie die Kerzen "ausbläst".

Ehemann und Sohn gratulieren

Glückwünsche kamen unter anderem von Ehemann Rande Gerber (61), mit dem Crawford seit 1998 verheiratet ist. In seiner Instagram-Story teilte er mehrere Fotos seiner Ehefrau und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an meine verrückte, lustige, heiße Ehefrau. Was für eine Reise …"

Auch Sohn Presley Gerber (24) gratulierte seiner Mutter via Instagram: "Mama. Danke. Danke für all die unglaubliche Unterstützung und die Liebe, die du mir gezeigt hast. Danke, dass du ein Vorbild bist", schreibt das Model zu einer Reihe an Fotos und Videos. "Du bist eine meiner größten Inspirationen. Von Beziehungen bis zur Arbeit hast du mir so viel beigebracht. Ich bin jeden Tag dankbar für dich. Ich habe unendlich viel Liebe für dich. Alles Gute zum Geburtstag."

Neben Sohn Presley haben Cindy Crawford und Rande Gerber noch Tochter Kaia (22), die ebenfalls erfolgreich als Model arbeitet. Vor der Ehe mit Gerber war Crawford von 1991 bis 1995 mit Schauspieler Richard Gere (74) verheiratet.

Crawford gehört nebst Ikonen wie Naomi Campbell (53), Linda Evangelista (58), Tatjana Patitz (1966-2023) oder Christy Turlington (54) zu den berühmten "Supermodels" der 1990er Jahre. In ihrer langen und erfolgreichen Karriere war sie über 500 Mal auf dem Cover verschiedener Modemagazine zu sehen und lief für Labels wie Chanel, Versace oder Dior.