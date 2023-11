Stars Claire Holt hat einen Sohn zur Welt gebracht!

11.11.2023

Die 'Vampire Diaries'-Schauspielerin ist damit dreifache Mutter.

Claire Holt ist Mutter eines Sohnes geworden.

Die ‚Vampire Diaries‘-Darstellerin hatte im Juni offiziell bekannt gegeben, dass sie weiteren Nachwuchs mit ihrem Partner Andrew Joblon erwarte. Gemeinsam zieht das Paar bereits den vierjährigen James und die dreijährige Ella groß. Jetzt wurden Claire und Andrew zum dritten Mal Eltern. Ihren neugeborenen Sohn tauften die beiden auf den Namen Ford. Auf Instagram teilte Claire ein Foto, das sie im Krankenhausbett zeigt, während sie ihr Baby in den Armen hält. Der Ehemann der Schauspielerin sitzt glücklich lächelnd daneben.

Im Mai hatte Holt ihren wachsenden Babybauch erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, als sie beim Filmfestival in Cannes die Premiere des Filmes ‚Killers of the Flower Moon‘ besuchte. In einem Instagram-Beitrag bestätigte sie die Schwangerschaft dann erneut, als sie schrieb: „Ich und Nummer 3.“ Vor der Geburt ihres Sohnes hatte Holt eine Fehlgeburt erlitten. In einer Coverstory für ‚Mini Magazine‘ erklärte sie hierzu im Jahr 2019: „Wir haben das Baby spät im ersten Trimester verloren. Es war schlimm und ich fühlte mich gebrochen und schämte mich. Weil ich so intensive Trauer empfand, fiel es mir schwer, die Dinge zu verarbeiten und weiterzumachen.“