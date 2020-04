Claudia Norberg: Hier können wir ihr beim Daten zugucken

Und wieder entblößen sich ein paar Möchtegernpromis vor der Kamera. Claudia Norberg, Sarah Knappik, Marcellino Kremers und Sebastian Fobe wollen mit den Dating-Experten Doro und Matthew das perfekte Match finden und werden hierzu mit Normalos verkuppelt.

Die große und wahre Liebe zu finden, ist nicht immer einfach. In vier Folgen von „Match! Promis auf Datingkurs“ unterstützt die exklusive Partnervermittlung, rund um den extrovertierten Rezeptionisten Christian und den zwei einfühlsamen Dating-Experten Doro und Matthew, die vier liebeshungrigen Promis bei der Suche. Als Liebestherapeuten hören sie sich die Sorgen und Wünsche der einsamen Stars an und stehen mit Tipps und Tricks zur Seite.

Läuft’s besser mit Normalos?

Die beiden Agenturchefs Doro und Matthew haben nach den Erstgesprächen mit Claudia, Sarah, Marcellino und Sebastian auch direkt die erste Überraschung parat – eine Einladung zur großen Singleparty. Das Besondere: Sie treffen auf Normalo-Singles und sollen so ihr klassisches Beuteschema aufgeben und neu definieren. Auf der Party wird geflirtet, was das Zeug hält. Jedoch müssen sich die vier Promis am Ende für einen Date Partner entscheiden. Wird ihr Interesse erwidert und wer findet ein Match für das erste Date?

Glamouröse Single-Partys, intime Candle-Light-Dinner und (inszenierte?) Action-Dates, wobei fleißig geflirtet, geknutscht und der Date-Partner abgecheckt wird. Nach jedem Kennenlernen müssen die liebessuchenden Stars wieder in der Agentur vorstellig werden, um ihre Flirtversuche zu reflektieren und zu analysieren. Ob bei soviel Theorie und mit einem Kamerateam im Genick eine echte Zuneigung wachsen kann ist mehr als fraglich…

Aber reingucken kann man ja mal: Der C-Promi-Dating-Marathon startet am Montag, 4. Mai 2020 abends bei RTLZWEI.