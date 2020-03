Claudia Norberg räumt mit Gerüchten auf

Claudia Norberg räumt mit dem Gerücht auf, sie habe die Scheidung mit Schlagersänger Michael Wendler verhindern wollen.

Die 49-Jährige hat genug von den Vorwürfen, sie habe sich hinsichtlich der Scheidung mit dem ‚Egal‘-Sänger quer stellen wollen, weil sie eifersüchtig auf dessen 19-jährige Freundin Laura Müller sei.

„Von dieser Unterstellung möchte ich mich distanzieren. Diese Schlagzeile ist unrichtig und entspricht in keinster Weise der Wahrheit“, stellte sie im Interview mit ‚Promiflash‘ klar. Sie habe nie vorgehabt, sich in irgendeiner Art und Weise gegen die Scheidung zu stellen, sagte sie. Die Scheidung wurde Ende Februar 2020 vollzogen, doch zuvor wurde der Prozess immer wieder hinaus gezögert.

Sie wünscht ihm nur das Beste

Grund war aber nicht Claudia, die die Scheidung platzen lassen wollte, sondern die Tatsache, dass sie und ihr Ex-Partner nie zur selben Zeit in den USA gewesen waren, als die Gerichtstermine stattfanden. „Aber jetzt hat es geklappt“, fügte sie hinzu. „Wir waren am 26. Februar 2020 – am Geburtstag unserer Tochter – mit unseren Anwälten bei einem Besprechungstermin und haben alles geregelt.“ Für Michael wünsche sie nur das Beste, so die Blondine weiter.