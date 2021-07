Claudia Norberg: So viel soll sie für die Wendler-Scheidung bekommen haben

25.07.2021 10:15 Uhr

Claudia Norberg hat bei der Scheidung von Schlagersänger Michael Wendler angeblich ordentlich kassiert.

Im Mai 2020 ließ sich der einstige Schlagerstar Michael Wendler offiziell von seiner Ex-Frau Claudia scheiden. Doch offenbar hatten der Musiker und auch Claudia schon seit längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

„Pünktlich gezahlt“

Doch wie die Scheidungsvereinbarung nun verraten soll, habe der Wendler seiner Ex 490.000 Dollar zugesagt. Claudia Norberg soll die Summe bereits erhalten haben. Auf Anfrage erklärte der Wendler laut „Bild“-Zeitung: „Die Scheidungssumme habe ich immer pünktlich direkt an meine Ex-Frau gezahlt.“ Angeblich soll das Geld immer an eine Firma ihrer Mutter gegangen sein, doch Wendler dementiert das: „Bei größeren Summen wurde der Betrag überwiesen und zwar auf das von ihr angegebene Konto.“

Wollte sich Claudia Norberg nicht scheiden lassen?

Michael Wendler und seine neue Frau Laura Müller hatten noch im letzten Jahr behauptet, Claudia habe sich gegen eine Scheidung entschieden, nachdem sie die Neue ihres Ex kennen gelernt hatte: „Sie hat mir gesagt, dass sie sich nicht scheiden lassen möchte von Michael. Das hat sie mir dreimal so ins Gesicht gesagt“, erklärte Laura laut der TV-Show „Prominent“.

Und auch der Wendler hatte etwas zu seiner Verflossenen zu sagen: „Es war schon wirklich sehr schwer für Laura. Weil meine Ex hat sich ja dafür entschieden, nachdem sie Laura kennengelernt hat, sich nicht mehr scheiden lassen zu wollen.“ (Bang)