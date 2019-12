Claudia Norberg über die Zeit nach dem Wendler: „Ich weiß was auf mich zukommt“

Claudia Norberg spricht ausführlich über die Beziehung ihres Ex-Mannes. Die 48-Jährige und ihr Ex-Ehemann Michael Wendler gaben vor rund einem Jahr ihre Trennung und dann später auch die Scheidungspläne bekannt. Während der Wendler aber nun schon seit einer Weile mit seiner jungen Freundin Laura glücklich ist, sucht Claudia noch nach einem neuen Glück.

Wie überraschend die Trennung für sie kam, gab sie jetzt im Interview mit der ‘Bild’-Zeitung preis: „Es war keine einfache Zeit für mich, zudem hat mir die ständige Medienpräsenz von Michael und Laura zu schaffen gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Beziehung bis heute noch in Takt wäre, wenn Michaels Beruf nicht gewesen wäre.“ Und dann wird Norberg konkreter: „Nur des Berufs wegen sind schließlich auch Laura und Michael zusammengekommen, ansonsten wären beide wohl nie aufeinandergestoßen.“

Vielleicht verliebt sie sich auf Mallorca

Heute schließe sie nicht mehr aus, wieder mit einem Entertainer zusammenzukommen, so die Ex-Frau weiter: „Wenn mein zukünftiger Partner wieder aus der Branche käme, dann hätte ich mittlerweile kein Problem mehr damit. Denn da kenne ich mich zumindest aus. Ich weiß was auf mich zukommt und in der Branche kenne ich viele Leute, die ich über Jahrzehnte liebgewonnen habe. Ich müsste somit nicht komplett von null starten, es würde sich einfach etwas vertrauter anfühlen.“

Auf die Frage, welches Beuteschema für sie interessant wäre, antwortet die Mutter einer Tochter: „Ich mag braune Haare und dieses rassige. Vielleicht verliebe ich mich ja auch auf Mallorca in einen Mallorquiner, wer weiß.“

Mitte Januar soll Norberg ins Dschungelcamp ziehen.