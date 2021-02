Claudia Obert (59) schon wieder von Toni D. (53) getrennt: „Er ist mir zu alt!“

19.02.2021 12:44 Uhr

In ihrer eigenen Datingshow „Claudias House Of Love“ wollte Claudia Obert die ganz große Liebe finden. Nach wochenlanger Suche hat sie sich für Toni D. entschieden.

Am Donnerstagabend zeigte der Streamingdienst „Joyn“ die letzte Folge von „Claudias House Of Love“ und in einem fulminanten Finale mit Konfetti und ganz viel Amore, knutschte Claudia Obert ihren Auserwählten Gastronom Toni D.

„Ich liebe dich!“

Die erfolgreiche Unternehmerin mit den flotten Sprüchen hat sich verliebt und will nicht mehr ohne ihren Toni D. sein: „Ich bin froh, dass du mich so zum Lachen gebracht hast. Darauf will ich nicht verzichten“, so Obert.

Und auch bei Toni D. ist es Liebe, er sagt die drei magischen Worte: „Ich bin auf diese Reise ohne Ziel gegangen. Ich packe meinen Koffer, weil meine Reise sich dem Ende nähert. Mein Koffer ist jetzt aber schwerer, als er es war, als ich gekommen bin – weil du mit mir gehen wirst. Mehr als ‚Ich liebe dich‘ muss man nicht sagen“, so der Glatzkopf!

„Heirat nicht ausgeschlossen!“

Wie hat Toni D. ihr Herz erobert? Claudia war absolut angetan von seinem Charme, so die Unternehmerin, er sei „die Inkarnation für das Dolce Vita“. Und weiter: „Ich steh einfach auf Italiener mit Witz und Humor“ und einen „gewissen mafiosen Touch. Das turnt mich irgendwie an“, gibt sie gegenüber der „Bild“-Zeitung zu.

Auf Instagram postete Claudia vor wenigen Stunden ein gemeinsames Bild mit ihrem Toni und schrieb: „Italienische Schuhe treffen auf Italienische Küche: Lifestyle Perfect: Hurrah wir lieben uns! Kreta und Ibiza, Sylvester und viele Tage ! Gute Freunde halten zusammen, spätere Heirat nicht ausgeschlossen.“

Schon wieder getrennt

Doch die Schmetterlinge sollen bereits verflogen sein. Nach der Aufzeichnung der Sendung, die schon einige Monate zurück liegt, sollen Claudia und Toni D. zwei mal gemeinsam im Urlaub gewesen sein.

Danach habe man gemerkt, dass passt nicht so ganz. „Wir funken auf der gleichen Frequenz und waren auch zweimal gemeinsam auf Ibiza. Er ist aber mehr Saufkumpan als Sex-Partner. Er ist mir zu alt und ich ihm auch“, gesteht Obert gegenüber der „Bild-„Zeitung.

Ja was denn nun? Gute Freunde, Hochzeit, Trennung, Saufkumpan? War hier ein Champagner zu viel im Spiel? Claudia stiftet ganz schön für Verwirrung, vielleicht klärt sie ihren Liebesstatus bald auf…

„Claudias House of Love“ – alle acht Folgen sowie eine Spezialfolge mit dem Gewinner bei Joyn PLUS+.

(TT)