28.10.2020 18:30 Uhr

Claudia Obert: Die Luxus-Lady hat einen Neuen!

Claudia Obert soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben und der ist wieder deutlich jünger als die Geschäftsfrau. Wir haben uns mal genauer angeschaut, welches heiße Männer-Model sich die 59-Jährige da wieder geangelt hat.

Vor kurzem war Claudia Obert (59) noch sehr häufig und sehr gerne mit „Big Brother“-Gewinner Cedric Beidinger (26) zusammen. Wie intensiv die Beziehung letztlich wirklich war, darüber hat die Luxuslady immer nur schlüpfrige Zoten fallen lassen. Doch: Inzwischen soll die 59-Jährige ihren sexy Cedric aber gegen einen noch jüngeren Toy Boy eingetauscht haben. Auf ihrem Instagram-Profil hat Claudia einen Schnappschuss von sich und ihrem neuen Fang Felix Adrian (22) gepostet. Er posiert natürlich ohne Oberteil und mit einer XXL-Champagner Flasche und Claudia Obert im Arm.

Wo ist Cedric Beidinger?

Eigentlich war Claudia glücklich mit Cedric, den sie ihrer Instagram-Community nur all zu gerne präsentierte. Doch seit ihrem neusten Post fragen sich die Fans wo der „Big Brother“-Gewinner abgeblieben ist. Auf Instagram folgen sich die einstigen Turteltauben nach wie vor, doch es scheint, als hätte die 59-Jährige Cedric durch einen vier Jahre jüngeren Mann ersetzt. Unter ihrem Instagram-Post mit ihrem neuen Mann an ihrer Seite fragt ein User: „Claudia, was ist denn mit Cedric, habt ihr keinen Kontakt mehr?“ In Claudias Antwort auf die Frage lässt sich viel hinein interpretieren… „Die Herrenkollektion liegt auf Eis – schlechte Zeiten für neues Business – ecommerce und Shops stresst genug – viele Lieferanten Pleite liefern nicht.“ Ahja! Was uns die Geschäftsfrau wohl damit sagen will. Im Juli wurden beide das letzte Mal zusammen auf Ibiza gesehen, doch das scheint jetzt Vergangenheit zu sein…

Wer ist ihr Neuer?

Der neue Mann an ihrer Seite ist Felix Adrian und 22 Jahre jung. Auf seinem Social-Profil verzückt er seine Follower mit sexy Schnappschüssen – natürlich oben ohne. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Ex-Toy Boy Cedric hat der 22-Jährige definitiv. Beide sind blutjung, trainiert und arbeiten als Männer-Model. Felix ist bei der Modelagentur „Modelwerk“ unter Vertrag. Unter dem gemeinsamen Foto mit Claudia nennt die 59-Jährige ihn „Germany’s male top model“, ein großes Kompliment für Felix. Ob wir in Zukunft mehr von Felix und Claudia hören werden – und ob da wirklich mehr geht als Frühsport, bleibt zu abzuwarten. Wir sind auf jeden Fall gespannt wie diese Beziehung weitergeht!

Mehr zum Thema:

Claudia liebt junge Männer

Erst im Juni hat Claudia zusammen mit dem Sohn von Jenny Elvers und Cedric Beidinger Luxus-Urlaub auf Ibiza gemacht. Da hatte sich die Geschäftsfrau also gleich zwei Männer auf einmal geschnappt. Es wurde schick und teuer gegessen, am Pool gesonnt oder auf einer Luxus-Yacht entspannt. Doch wie kam es zu diesem ungleichen Urlaubs-Trio? Paul Elvers hat damals verraten, dass er und Claudia schon lange befreundet sind. Ursprünglich sollte auch seine Mutter Jenny mit zum Ibiza-Trip kommen, aber sie konnte dann doch nicht. Also ist der 19-Jährige einfach alleine angereist. Männliche Verstärkung hatte er mit Cedric ja sogar auch noch! Claudia umgibt sich gerne mit jüngeren Männern und ihre Antwort, warum sie das so gerne macht, ist klar und deutlich: „I like the young boys they are so easy“ , kommentiert sie ein Bild von sich und Paul.

Galerie

Hat Cedric schon eine Neue?

Und Cedric? Immer häufiger sieht man den 26-Jährigen umgeben von einer uns nicht unbekannten Frau. Mila heißt die Dame, die immer öfter in Cedrics Instagram-Storys auftaucht. Die zwei verbringen auffällig viel Zeit zusammen. Gemeinsam beim Sport oder beim leckeren Essen, alles wird zu zweit gemacht. Woher kennt man Mila? Sie war Kandidatin bei der diesjährigen „Love Island“-Staffel. Dort war sie bis zu ihrem Rauswurf mit Kandidat Josua vercoupelt. Ob zwischen den beiden wirklich was läuft, wollen sie noch nicht bestätigen. Sie kündigen aber an, ein Youtube-Video zu drehen, in dem sie auf die Fragen ihrer Fans antworten werden. Bald gibt es also Klarheit, ob Cedric wirklich neu vergeben ist… (TSK)