Freitag, 31. Juli 2020 14:28 Uhr

Claudia Obert kehrt zu „Promi Big Brother“ zurück

Claudia Obert ist wieder da! Zwar nimmt sie in diesem Jahr nicht als Kandidatin bei "Promi Big Brother" teil, aber dennoch ist sie Teil des Ganzen: Die selbsternannte Luxus-Lady führt durch eine Online-Show, die die Geschehnisse im Container kommentiert.

Modeunternehmerin Claudia Obert (58) sorgte nicht erst in der Trashshow „Promis unter Palmen“ für mächtig Wirbel. Schon in der fünften Staffel von „Promi Big Brother“ lieferte sie als Bewohnerin jede Menge Schlagzeilen. Jetzt ist die Luxus-Lady offiziell zurück, diesmal allerdings nicht als Kandidatin. Wie der Sender Sat.1 am Freitag mitteilte, wird Obert drei Jahre nach ihrer Teilnahme eine eigene Online-Show zur neuen Staffel präsentieren. Immer sonntags und mittwochs (ab dem 9. August) kommentiert sie dafür auf PromiBigBrother.de und Joyn die Geschehnisse im Haus.

„Mit mir bekommt ihr das Gefühl, hautnah dabei zu sein und viel lustiges Entertainment“, freut sich Obert über ihr Engagement. „Mit wem kuscheln wir? Wer soll schnellstens zur Hölle fahren? Mit wem geht die Party ab? Wer soll den Keller putzen? Freut euch auf den Boss, der die Spreu vom Weizen trennt – Claudia!“, erklärt Obert weiter.

Auch Aaron Troschke kommentiert das Geschehen

Auch Aaron Troschke (30), der Gewinner aus dem Jahr 2014, ist wieder am Start. Ab dem 7. August wird er jeden Tag 20 Minuten vor dem Start der Show auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen mit der Community diskutieren.

Los geht „Promi Big Brother“ schon am Freitag, den 7. August, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn. Der Sender gab bislang noch keine offiziellen Namen der Teilnehmer bekannt. Unter anderem kursieren aber die Gerüchte, dass Ballack-Ex Simone Mecky-Ballack, Party-Sänger Ikke Hüftgold (44) und Schauspielerin Jasmin Tawil (38) unter den Teilnehmern sein sollen.

(dr/spot)