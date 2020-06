Claudia Obert mit dem Sohn von Jenny Elvers auf Ibiza

Dass Claudia Obert ein Faible für Champagner und junge Männer hat, dürfte wohl nach ihrer Teilnahme an "Promis unter Palmen" klar sein. Schließlich machte sie da keinen Hehl draus, dass bei ihr noch 'ne Menge geht - jetzt sogar mit dem Sohn von Jenny Elvers?

Eigentlich dachten bis vor wenigen Tagen noch viele, dass die 58-Jährige mit dem „Big Brother“-Gewinner Cedric Beidinger anbändelt. Nicht nur, dass die Boutique-Besitzerin und Luxus-Liebhaberin ihn nach seinem Sieg in der TV-Show als ihren persönlichen Assistenten und mehr einstellte, seitdem postet sie auch andauernd Fotos mit ihm gemeinsam. Bilder, auf denen die sehr vertraut wirken.

Anscheinend genießt Obert aber im Moment ihre Zeit auf Ibiza nicht nur mit dem schnuckeligen Cedric, sondern auch noch mit dem gutaussehenden Paul Elvers (18). Auf Instagram lässt sie ihre Fans daran teilhaben, dass sie mit den beiden Männern die Sonne über dem Ozean genießt, am Pool relaxt oder beim vornehmen Dinner speist.

„Mit Tante Claudia nach Ibiza“

Paul scheint dem Ganzen aber den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen und schrieb auf seinem Instagram-Account zum selben Foto: „Viele haben noch gefragt, wie lange und woher wir uns kennen. Wir kennen uns seit vier Jahren“. Die beiden hätten sich spontan in einem Restaurant in Berlin getroffen und sei von Claudia dann gemeinsam mit seiner Mutter nach Ibiza eingeladen worden.

Und auch Obert selbst schreibt zu dem Foto, auf dem sie mit dem oberkörperfreien, sehr trainierten und sehr tätowierten 18-Jährigen, posiert, das hier: „Mama Jenny Elvers lernt zuhause Text, da löst Paul sein Abigeschenk ein: ein Trip mit Tante Claudia nach Ibiza zum Staatsexamen fliegen wir ins All. YMCA I like the young boys they are so easy“.

Meinungen der Follower gespalten

Der Großteil der Fans hält das Ganze aber wohl eher nicht für eine „verwandschaftliche“ Beziehung. Ein User schreibt zum Beispiel: „Na dann vernasch ihn doch einfach“ (woraufhin der Elvers-Spross übrigens schelmisch mit den Worten „Da hab ich aber auch noch was mitzureden“ kommentierte), ein anderer kommentierte: „Springen die echt mit der ins Bett? Wie traurig für was sich die jungen Buben für Geld hergeben. Öffentlich als Toyboys degradiert zu werden ist echt schade“.

Diesem Follower blieb der erst 19-jährige Paul dann aber eine Antwort schuldig. Aber vielleicht springt irgendwann für Paul auch ein Modeljob bei Tante Claudia raus. Die will das Angebot in ihren Läden ja um Männerkollektionen erweitern.