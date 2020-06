Claudia Obert über den neuen Mann an ihrer Seite

Geschäftsfrau, Reality-TV-Star und Tausendsasssa Claudia Obert hat mit Cedric Beidinger einen neuen Mann an ihrer Seite. Jetzt spricht sie über die Beziehung zu dem 26-jährigen Gewinner von "Big Brother" 2020.

Das Paar hat jede Menge Pläne – zunächst geschäftlicher Natur. Jetzt sprach die 58-Jährige über die erste Begegnung und wie es weitergehen soll mit dem Fitness-Freak und angehenden Womanizer.

Reise nach Ibiza

„Cedric und ich haben uns bei Big Brother kennengelernt, wir waren uns total sympathisch“, erzählte Obert beim Besuch der Redaktion von klatsch-tratsch.de in Berlin.

„Nun ist er schon seit ein paar Tagen bei mir. Er hat viel Spaß, wir haben ein Fotoshooting gemacht, wir planen Shootings und einen Dreh auf Ibiza.“ Obert, die bundesweit mit der SAT.1-Show „Promis unter Palmken“ für Furore sorgte, verriet weiter: „Viele meiner Geschäftspartner sind auch meine besten Kumpels. Bei ihm ist es denke ich auch beides. Er hat Interesse an der Mode und er sieht aus wie ein Model oder ein Schauspieler.“

„… und dann sehen wir weiter“

Schon bei ihrem Kurzbesuch bei „Big Brother“ im Mai hatte Claudia Obert ein Auge auf den jungen Mann geworfen, der schon immer Lust hatte, berühmt zu werden. „Ich habe direkt bei Big Brother gesagt – ich hatte ja die Ehre, ordentlich Champus zu verkübeln – dass wir uns treffen und wir dann schauen, worauf er dann Lust hat. Er war schon in Bielefeld, beim größten Fashion Supplier in Deutschland, da ist er beraten worden, was ihm gut steht und was ihm gefällt. Jetzt haben wir den ganzen Kofferraum voller Klamotten, die shooten wir jetzt erst einmal. Und dann sehen wir weiter.“

Welche Rollen Obert ihm zunächst zugeteilt hat ist auch klar: „Im Moment dient er mir als Model, als Scout für die Herren-Abteilung, als Sekretär und als Chauffeur.“ Cedric seinerseits sieht da womöglich auch mehr. Hier geht’s weiter!