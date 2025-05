Stars Clea-Lacy Juhn: Stolz auf den ersten Zahn von Sohn Mišah

Bang Showbiz | 19.05.2025, 14:00 Uhr

Clea-Lacy Juhn verkündete, dass ihr Sohn Mišah seinen allerersten Zahn bekommen habe.

Die 34-jährige ehemalige ‚Der Bachelor‘-Prominente ist sehr stolz darüber, die süßen Neuigkeiten über ihren Nachwuchs mit ihren Fans teilen zu können.

Die Mutter erzählte jetzt in einer ihrer Instagram-Stories, dass es „Wahnsinn“ sei, dass ihr Kleiner seinen ersten Zahn bekommt. Juhn verriet auf ihrer Social-Media-Plattform: „Ich muss euch noch etwas berichten: Mišah bekommt seinen ersten Zahn. Es ist Wahnsinn.“ Clea-Lacy ist die Mama von Mišah und seinem Zwillingsbruder Mika, die aktuell 9 Monate und 22 Tage Jahre alt sind. Die TV-Persönlichkeit fügte scherzend hinzu, dass sie schon gedacht habe, dass ihr Nachwuchs „zahnlos“ bleiben würde. Clea-Lacy verriet: „Wurde dann aber auch mal Zeit. Habe gedacht, sie bleiben zahnlos.“ Für Juhn steht das Familienleben derzeit an erster Stelle. Vor einer Woche freute sie sich darüber, ihren ersten Muttertag gefeiert zu haben. Der Star schrieb in den sozialen Netzwerken: „Mein erster Muttertag. An alle wundervollen Mamas da draußen: Ich wünsche euch heute unzählige Umarmungen, liebevolle Worte und ganz viel Wertschätzung.“