21.01.2021 23:00 Uhr

Clubhouse: Darum hat die App das Zeug dazu, Instagram zu ersetzen – und darum nicht

Es hat wohl lange keine App mehr gegeben, die so einen großen Hype ausgelöst hat. Kein Wunder, immerhin hat Clubhouse auch das Zeug dazu, unser Social Media-Verhalten ordentlich auf den Kopf zu stellen.

Seit wenigen Tagen ist Clubhouse auch in Deutschland verfügbar. Nutzen kann die App bisher aber nur, wer ein iPhone sowie eine Einladung hat. Unter den privilegierten Usern tummeln sich also entweder Promis wie Thomas Gottschalk, Leute die gut vernetzt sind sowie ein paar Ausreißer, die sich ihr Ticket für den exklusiven Schuppen über eBay gesichert haben.

Fotos und Videos gibt’s hier nicht

Doch was macht die App sonst so besonders? Einmal drin wird schnell klar: Im Gegensatz zu Instagram und Co. geht es hier nicht um visuellen Content. Bis auf ein kleines Profilfoto hat man nämlich gar nicht die Möglichkeit, den anderen Nutzern in irgendeiner Form vorzugaukeln, wie man angeblich aussähe. Heißt also: Fotos und Videos hochladen geht hier nicht!

Qualität misst sich nicht an Likes

Anstatt mit gut bearbeiteten Bildern oder Bikini-Fotos verkauft man sich hier nur mit Rede-Beiträgen in den einzelnen Rooms. Verzerrte Schönheitsideale werden einem bei Clubhouse dementsprechend nicht vermittelt. Zudem hebt sich die App noch durch einen weiteren wichtigen Aspekt von anderen sozialen Netzwerken wie Instagram ab: Eine Like-Funktion gibt es in der fotofreien-Zone nämlich selbstredend auch nicht!

Anzahl der Follower variiert nach Bekanntheitsgrad

Gerade Letztere dient etwa auf Instagram meistens als Gradmesser dafür, wie angesagt man ist oder ob man eben gut aussieht. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen Clubhouse und Instagram besteht wohl darin, dass man Nutzern, die man kennt oder feiert, folgen kann. Ähnlich wie bei Insta variiert die Anzahl der Abonnenten logischerweise auch hier stark zwischen Normalsterblichen und Promis.

Hier kann man endlich mit seinen Idolen quatschen

Während der Versuch mit seinem Idol Kontakt aufzunehmen bei Insta in den meisten Fällen daran scheitert, dass die Nachricht irgendwo im Anfragen-Ordner verstaubt, kann man bei Clubhouse verhältnismäßig easy mit Leuten wie Fotograf Paul Ripke oder Reality-Star Keno Rüst schnacken – vorausgesetzt, man wird von den Moderatoren des Rooms als Sprecher eingeladen oder wie es hier auch so schön heißt: „Nach oben geholt.“

Darum ist Clubhouse gut für die Bildung

Einziger Nachteil: Die Anzahl der Mitbewerber kann im Schnitt derzeit je nach Anzahl der Hörer schon mal bei 200 liegen. Ein bisschen Glück braucht man also auch hier. Falls es nicht direkt klappen sollte, kann man den teils sehr inspirierenden Gesprächen aber weiterhin zuhören und dabei eine Menge von Experten lernen – zum Beispiel wie der Kunstmarkt so funktioniert oder wie man es vom Hobbyfotografen zum Profi schafft. Den Interessen sind hier keine Grenzen gesetzt.

Berufliches Networking

Clubhouse ist also auch die ideale Plattform, um Networking zu betreiben und sollte gerade von Berufseinsteigern unter anderem auch genau dafür genutzt werden. Doch hat die App ernsthaft das Potenzial, Instagram langfristig zu ersetzten? In den Talk-Runden hört man derzeit jedenfalls immer wieder Leute sagen, dass sie aktuell kaum noch Zeit damit verbringen, auf Insta zu „gucken“ und stattdessen lieber auf Clubhouse „zuhören“!

Clubhouse funktioniert auch nebenbei

Nachdem man sich bereits während des ersten Lockdowns gefühlt den halben Tag mit TikTok oder Instagram um die Ohren geschlagen hat, ist bei den meisten wohl eine gewisse Bildschirm-Müdigkeit eingekehrt. Der Vorteil von Clubhouse ist, dass man bei der Nutzung der App nicht gezwungenermaßen am Handy hängen muss, sondern wie bei Podcasts einfach mal nebenbei reinhören kann während man Fenster putzt, Workouts macht oder im Homeoffice vorgibt zu arbeiten.

Wie geht es nach dem Lockdown weiter?

Nachdem die Corona-Beschränkungen zuletzt verlängert worden sind, ist Clubhouse insbesondere für alleinwohnende Singles DAS Mittel geworden, um gegen die Vereinsamung und den Lagerkoller anzukämpfen. Doch was passiert, wenn der ganze Spuk vorbei ist? Wenn man sich endlich wieder mit seinen „echten“ Freunden treffen kann? Hängt man dann immer noch in Rooms rum?

Der optimale Zeitpunkt

Wahrscheinlich eher nicht. Ob sich die Plattform langfristig durchsetzen kann, wird sich also noch zeigen müssen. Die US-amerikanischen Softwareentwickler hätten mit ihrem Release allerdings wohl keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Doch neben der nach dem dauerhaften Erfolg von Clubhouse stellen sich noch weitere Fragen.

Was passiert mit jemand, der sich rassistisch äußert?

Was passiert mit den Leuten, die sich rassistisch, sexistisch oder in sonst einer Form äußern? Es besteht zwar die Möglichkeit, die Profile jener Leute zu melden aber die Konsequenzen der App-Entwickler müssen wohl noch nachjustiert werden. Zudem besteht das Problem, den Usern das Vergehen im Nachhinein nachzuweisen – es sei denn, jemand hat eine Bildschirmaufnahme davon erstellt.

Rechte Influencerin sorgt für Chaos

Zuletzt hat beispielsweise eine rechte Infleuncerin in einem Journalisten -Talk für ordentlich Chaos gesorgt. Zu Wort kam sie dabei zwar nicht, aber nachdem sie sich als Sprecherin gemeldet hatte, entbrannte zwischen den Experten eine hitzige Debatte darüber, ob sich solche Leute in den Rooms zu Wort melden sollten und dürfen. Es bleibt eben das ewige Dilemma der sozialen Medien, dass dort auch Menschen mit fragwürdiger politischer Orientierung eine Plattform bekommen.

Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass die Plattform bisher noch nicht für alle Smartphone-Nutzer zugänglich ist. Aber gerade diese Exklusivität macht am Ende wohl den enormen Reiz von Clubhouse aus.

Julia Cecati