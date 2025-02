"Wir sind so glücklich" „Cobra Kai“-Stars Tanner Buchanan und Mary Mouser sind verlobt

Dass Tanner Buchanan und Mary Mouser ein Paar sind, war bislang nicht bekannt. (dam/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 09:29 Uhr

Bisher galten die "Cobra Kai"-Stars Tanner Buchanan und Mary Mouser nur als Serienkollegen. Doch nun überraschen sie ihre Fans mit der Nachricht, dass sie ein Paar sind - und sich sogar verlobt haben.

Tanner Buchanan (26) und Mary Mouser (28) haben Hochzeitspläne. Am Mittwochabend besuchten die Schauspieler die Premiere des Finales der Serie "Cobra Kai" (2018-2025, Netflix), für die sie jahrelang Seite an Seite gedreht hatten. Dabei präsentierten die Serienstars stolz Ringe an der linken Hand. Was es mit dem Schmuck auf sich hatte, verrieten sie auf dem roten Teppich jedoch nicht. Auch dass sie vor den Fotografen Küsse austauschten, sorgte für Verwunderung. Bislang galten Buchanan und Mouser nur als Co-Stars.

"Wir sind so glücklich"

Erst einen Tag später meldetet sich das Paar auf Instagram zu Wort und bestätigte seinen Fans die erfreulichen Neuigkeiten. "Wir sind so glücklich, endlich mitteilen zu können, dass wir verlobt sind. Dies ist ein so besonderer Moment in unserem Leben, der Abschluss eines Kapitels und die Feier der Fortsetzung eines anderen", schrieben Buchanan und Mouser zu gemeinsamen Bildern des Vorabends. Gleichzeitig bezogen sie sich auf das Ende der Serie "Cobra Kai", für die sie gemeinsam vor der Kamera standen.

Gleichzeitig bedankten sich Buchanan und Mouser für "die Liebe und Unterstützung", die sie erhalten haben. "Und obwohl wir gerne unsere privaten Momente haben, sind wir begeistert, diesen mit der ganzen Welt zu teilen", so die beiden abschließend.

Sie halten ihre Liebe privat

Mit der Verkündung ihrer Verlobung machten Tanner Buchanan und Mary Mouser ihre Beziehung erstmals offiziell. Zwar vermuteten "Cobra Kai"-Fans bereits zuvor, dass die beiden ein Paar sind, doch eine offizielle Bestätigung blieb bisher aus. Die Freude seitens Fans schmälerte das aber nicht. "Ich wusste, dass ihr nicht nur Freunde seid", schrieb ein User begeistert unter dem Beitrag, während ein weiterer kommentierte: "Keine Verlobung hat mich jemals so sehr aus der Fassung gebracht!" "Wie lange habt ihr das versteckt?", fragte ein dritter ungläubig.