Cody Simpson: So schwärmt er von seiner Liason zu Miley Cyrus

Cody Simpson plaudert Details über seine Beziehung mit Miley Cyrus aus. Schon länger wurde über eine Romanze zwischen den beiden Stars spekuliert, nun hat sich der australischer Popsänger in einem Interview offiziell dazu geäußert.

„Ich bin sehr glücklich. Wir sind sehr, sehr glücklich“, verriet er laut ‚People‘-Magazin bei dem ‚Tiffany & Co. Mens Launch‘ in Los Angeles. Das Paar befinde sich einfach auf einer Wellenlänge. „Sie ist kreativ. Sie geht dem, was sie tut, voller Leidenschaft nach, und ich bin in dieser Hinsicht sehr ähnlich. Deshalb verstehen wir uns so gut“, erklärte er.

„Schon lange Freunde“

Während die Fangemeinde ziemlich überrascht auf die Turtelei des jungen Mannes reagiert, sieht Cody das etwas anders. „Der Grund, wieso es kein verrücktes plötzliches Ding war, ist einfach, dass wir schon so lange Freunde sind“, führte der 22-Jährige, der gerne seinen freien Oberkörper präsentiert. aus. Er und Miley Cyrus seien im Moment einfach gut füreinander. „Wir haben einander zu einem Zeitpunkt gefunden, an dem wir beide keine Party machen, sondern richtig hart arbeiten. Das hält alles einfach gesund und das ist gut“, lobte er das erwachsene Verhältnis mit der ‚Wrecking Ball‘-Hitmacherin.

Seine Romanze mit der 26-Jährige sei gewissermaßen Neuland für ihn: „Mit meinen bisherigen Freundinnen war es immer ein sofortiges romantisches Verhältnis. Es ist also eine andere Erfahrung, bereits davor mit jemandem befreundet gewesen zu sein. Wir haben einfach eine tolle Zeit zusammen und das ist das wichtigste in einer Beziehung, nicht wahr?“ Neben Miley soll mittlerweile auch Liam Hemworth wieder eine neue Liebe gefunden haben. So wurde er kürzlich turtelnd mit der Schauspielerin Maddison Brown gesichtet.

