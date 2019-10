Cody Simpson: Zieht er jetzt schon bei Miley Cyrus ein?

Miley Cyrus (26) scheint ihrem Ex-Mann Liam Hemsworth (29) keine Sekunde hinterher zu trauern. Diese soll sich bereits in die nächste Beziehung gestürzt haben. Erst vor ein paar Tagen bezeichnete sie Cody Simpson (22) in ihrer Insta-Story als ihren „Freund“. Nun scheint der Sänger bereits bei der US-Amerikanerin einzuziehen. Wird es also ernst?

Miley Cyrus und Cody Simpson daten sich offenbar erst seit wenigen Wochen. Doch bereits jetzt veröffentlichte der Sänger seinen ersten Song über die 26-Jährige. Und nun scheint der Australier auch noch bei Miley einzuziehen. In seiner Insta-Story postete der schmale 22-Jährige nämlich am 15. Oktober ein Selfie und schrieb dazu „Einzieh-Tag“. Die Kulisse im Hintergrund spricht allerdings nicht eindeutig dafür, dass es sich bei dem neuen Heim um das der Sängerin handelt.

In dem leeren Raum sind im Hintergrund nämlich nur Surfbretter und eingerahmte Bilder zu sehen. Dennoch gibt es an der Ernsthaftigkeit der Beziehung keine Zweifel mehr. Cody und Miley scheinen sich wohl tatsächlich ineinander verliebt zu haben.

Quelle: instagram.com

Seit Jahren miteinander befreundet

Zudem berichtet das US-Magazin „People“, dass die beiden sehr aufeinander fixiert sind und bezieht sich dabei auf Insider-Berichte. Immerhin kennen sich die beiden Musiker bereits seit Jahren. Miley feierte mit dem Australier schon seinen 18. Geburtstag.

Cody Simpson schrieb für seine Liebe sogar schon einen eigenen Song namens „Golden Thing“. Veröffentlicht wird dieser zwar erst am 18. Oktober. Doch auf einem Video das schon vorab erschien ist zu sehen, wie der Australier die Single am Krankenbett seiner Miley singt. Diese musste nämlich zuletzt aufgrund einer Mandelentzündung medizinisch behandelt werden.