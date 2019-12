„Coldplay“-Sänger Chris Martin: Seine Schwester braucht drei Jobs

Die Schwester des ‚Coldplay‚- Sängers Chris Martin (42) muss sich mit drei Jobs über Wasser halten. Dabei gehört der britische Sänger mit seiner Band bereits seit einigen Jahren zu den Giganten der Branche.

Der zweifache Vater hat sich mittlerweile sein eigenes Vermögen angehäuft, seine kleine Schwester muss für ihr Leben angeblich hart arbeiten und hat gleich drei Jobs, um über die Runden zu kommen.

Quelle: instagram.com

Ehrgeizig durch Gwyneth und Chris

Nicola Wren (31) war elf Jahre alt als ihr Bruder mit seiner Musikgruppe durchstartete. Sie ist das jüngste von insgesamt fünf Kindern und träumte schon ganz früh von einer Karriere als Schauspielerin. Der große Durchbruch blieb bisher jedoch aus. In der Frühstücksfernsehshow ‚Good Morning Britain‘ sprach sie nun über ihr Leben.

Laut der britischen Tageszeitung ‚Daily Mirror‘ habe sie in der Sendung davon berichtet, wie ihr Bruder und seine damalige Lebensgefährtin Gwyneth Paltrow (47) zu einer ihrer Schulaufführungen kamen. Als sie gesehen habe, wie viele Autogramme die beiden schreiben mussten, weckte das ihren Ehrgeiz, so die heute 31-jährige. Doch statt den berühmten Namen ihres Bruders auch für sich zu nutzen, nahm sie den Namen ihrer Großmutter an und hieß von da an Wren.

Aus eigener Kraft

Außerdem habe es bereits eine andere Nicola Martin gegeben, begründete sie ihre Entscheidung weiter. Trotzdem blieb der große Erfolg bei der Schauspielerin bisher aus, sie spielte lediglich kleine Rollen, unter anderem in Guy Ritchies (51) Machwerk ‚King Arthur: Legend of the Sword‘ von 2017. Um ihre Rechnungen zahlen zu können hat sie deshalb noch zwei weitere Jobs angenommen. So arbeitet sie auch noch als Animateurin auf Kinderpartys und transkribiert außerdem noch Interviews. Und das obwohl ihr Bruder Chris Multi-Millionär ist, will er sie etwa nicht unterstützen?

Daran solle es laut der jüngsten Schwester des ‚The Sientist‘-Interpreten nicht liegen. Sie will ihren eigenen Weg gehen und es ohne die Hilfe ihres Bruders schaffen, so die junge Frau weiter. „Ich wollte es für mich selbst tun“, erklärt sie. Während sowohl Nicola, als auch Chris im Showbusiness tätig sind, haben ihren anderen drei Geschwister ganz normale Berufe: Rosie arbeitet als Krankenschwester, Richard ist in der Armee und Al ist Architekt.