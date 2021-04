Coldplay: Verrät „Alien Radio“ ein neues Album?

Coldplay

28.04.2021 20:45 Uhr

Coldplay haben ein neues Projekt mit dem geheimnisvollen Namen "Alien Radio" angekündigt.

Chris Martin und seine Bandkollegen teilten in dieser Woche einen Link zu einer Webseite, die Alien Radio FM heißt und auf der einige kryptische Hinweise für die Fans der Band zu finden sind.

Coldplay kündigen neue Single an

Auf der Webseite ist eine sich drehende Weltkugel zu sehen, die sich in einen Stern verwandelt und zudem sind darauf Nachrichten auf unterschiedlichen Sprachen zu hören. Zudem tauchen auf der Seite ein paar mysteriöse Symbole auf und Fans haben herausgefunden, dass am 7. Mai eine brandneue Coldplay-Single mit dem Titel „Higher Power“ erscheinen könnte. Das Lied wäre die erste neue Veröffentlichung der „Yellow“-Musiker, nachdem sie im Jahr 2019 ihr Studioalbum „Everyday Life“ veröffentlichten.

Neue Musik im Lockdown

Die Hinweise tauchten auf, nachdem berichtet wurde, dass die Band Dokumente unterschrieb, um „Music Of The Spheres“ markenrechtlich zu schützen. Ein Insider enthüllte im Februar: „Chris und Co haben seit einer Weile Hinweise veröffentlicht, aber nun tut sich endlich etwas. Sie haben inmitten des Lockdowns an neuer Musik gearbeitet und das alles wird auf der Platte zusammenkommen, die den vorläufigen Titel ‚Music Of The Spheres‘ trägt.“

Link zu Alien Radio FM. (Bang)