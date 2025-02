Stars Colin Farrell spielt die Chancen auf eine zweite Staffel von ‚The Penguin‘ herunter

Screen Actors Guild Awards 2025 - Colin Farrell - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2025, 09:00 Uhr

Colin Farrell hat „kein großes Verlangen“, sich für die zweite Staffel von ‚The Penguin‘ zu verpflichten.

Der 48-jährige Schauspieler – der den kultigen Batman-Bösewicht in der HBO-Fernsehserie der DC Studios spielte – hat darauf bestanden, dass er nicht in eine Fortsetzung gedrängt werden möchte, nur weil diese „erfolgreich“ ist.

Er sagte ‚Variety‘: „Ich will es nicht. Ich will es nicht nicht. Wir alle haben es in diesen acht Stunden in den Ring geworfen. Ich würde es hassen, nur wegen des großen Erfolges noch einmal anzufangen und eine verwässerte Version dessen zu sein, was die Leute glauben, dass es hauptsächlich ist. Ich habe es also nicht eilig. Ich habe kein großes Verlangen, es zu tun.“ Colin, dessen Auftritt als Pinguin ihm am Wochenende einen SAG Award einbrachte, gab jedoch zu, dass er „offen“ für Gespräche wäre, wenn die richtige Idee auftauchen würde. Er fügte hinzu: „Sicher, wenn ihnen etwas einfällt, das als Parallele zu Matt Reeves‘ Filmuniversum funktioniert und eine gute Idee ist, bin ich dafür offen.“

Obwohl er die Idee, seine Rolle erneut zu spielen, herunterspielte, sprach er dennoch von seinem Stolz, einen der ikonischsten Bösewichte von Gotham zu verkörpern.