Stars Collien Ulmen-Fernandes: Sie entscheidet wieder beim Fernsehpreis mit

Collien Ulmen-Fernandes - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 18:00 Uhr

Collien Ulmen-Fernandes sitzt auch dieses Jahr in der Jury des Deutschen Fernsehpreises.

Am 9. und 10. September wird wie jedes Jahr Deutschlands wichtigste TV-Auszeichnung verliehen. Entschieden wird darüber von einer 16-köpfigen Jury, zu der die Moderatorin nun zum dritten Mal gehört. Sie ist nicht die einzige Rückkehrerin, aber auch neue Gesichter aus dem Showbiz werden dabei sein.

Neben Ulmen-Fernandes werden auch Schauspielerin Valerie Niehaus, Journalist und Dokumentarfilmer Stephan Lamby und TV-Autor David Ungureit in die Jury zurückkehren. Dagegen sind die Moderatorin und Schriftstellerin Laura Karasek und der Medienjournalist Alexander Krei zum ersten Mal dabei, wie ‚Dwdl‘ berichtet. Die Leitung der unabhängigen Jury übernimmt zum siebten Mal in Folge der Produzent Wolf Bauer, der unter anderem durch seine Arbeit an ‚Der Medicus‘ bekannt ist.

Für Collien Ulmen-Fernandes ist der Deutsche Fernsehpreis sicher auch noch eine Art Anker in ihre Heimat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Ulmen und ihrer Tochter zog sie vor Kurzem nach Mallorca. Sie berichtet seitdem von einem entschleunigten Lebensstil und genießt das Homeoffice am Pool, wie sie ihren Fans auf Instagram zeigt. Christian Ulmen hat in der Heimat alle Zelte abgebrochen, aber Collien pendelt weiterhin für Dreharbeiten nach Deutschland.