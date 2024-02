Film Colman Domingo: Er spielt Nat King Cole in Biopic Colman Domingo wird in einem neuen Biopic Nat King Cole verkörpern. Der Oscar-nominierte Schauspieler wird bei dem biografischen Streifen Regie führen und auch die Hauptrolle in dem Musical übernehmen, das auf dem Leben des legendären Sängers, Jazzmusikers und Schauspielers Nat King Cole basiert. Außerdem schrieb Domingo am Drehbuch mit. Er hat verraten, dass er seit […]