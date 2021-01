15.01.2021 19:15 Uhr

Comeback als HE/RO: Roman und Heiko Lochmann im Interview

Roman und Heiko Lochmann sind zurück - allerdings nicht als Die Lochis, sondern als HE/RO. Im Interview verraten die beiden Brüder, warum ein Neuanfang unausweichlich war.

Wer Roman und Heiko Lochmann (21, „Kapitel X“) schon länger in den sozialen Medien verfolgt, hat es bereits geahnt: Die Zwillingsbrüder haben an ihrem Comeback gefeilt. 2019 gaben sie das Ende des Duos Die Lochis bekannt, sie waren seitdem aber nicht untätig. Am Freitag (15. Januar) veröffentlichen sie ihren ersten Song „Siehst du mich“ unter ihrem neuen Namen HE/RO, der sich aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen ergibt. Was es mit dem neuen Duo auf sich hat, welche Pläne sie mit HE/RO haben und ob die beiden Musiker auch das Kapitel YouTube wieder aufschlagen, erzählen sie im Interview mit spot on news. Außerdem verraten die beiden, wie es bei ihnen in Sachen Liebe aussieht.

Wie sind Sie auf den Namen HE/RO gekommen? Fühlen Sie sich als „Helden“?

HE/RO: Wir hatten so viele Ideen. Der Name HE/RO entstand während unserer Zeit im Studio. Dass eine Kombination unserer Vornamen „hero“ ergibt, war ebenso Zufall wie der Name an sich. Als Helden fühlen wir uns aber nicht.

2019 haben Sie das Ende als Die Lochis bekannt gegeben. Wie kam es zum Comeback unter neuem Namen?

HE/RO: Wir haben damals gesagt, dass wir ein Kapitel schließen, aber nicht das ganze Buch. Für uns war immer klar, dass wir weiterhin Musik machen wollen, weil es das ist, was wir lieben. HE/RO ist aus der natürlichen Notwendigkeit geboren, sich selbst zu entwachsen. Wir können jetzt frei, ungefiltert und neu durchstarten.

Was unterscheidet HE/RO von den Lochis?

HE/RO: Der Stil und ganz klar der Sound. Der ist deutlich unangepasster, deeper und auch reifer. Wir haben uns weiterentwickelt. Viel Zeit genommen. Als Musiker und Brüder haben wir uns sogar noch einmal anders kennengelernt. Das hört man auch in der Musik. Der Vergleich ist wie, als würde man sein Ich aus der Kindheit mit dem seines 21-jährigen Ichs vergleichen. Wir sind jetzt junge Erwachsene, die eine Veränderung brauchten und nun auch erleben.

Wie blicken Sie auf Ihre Zeit als Die Lochis zurück?

HE/RO: Wir sind dankbar und auch stolz. Das, was wir dort erleben durften und was wir gemacht haben, das war schon etwas sehr Besonderes. Dass die Zeit begrenzt war, haben wir schon früh gespürt. Das Ende der sehr erfolgreichen Teenie-Stars oder Die Lochis war vorhersehbar.

Auf Instagram haben Sie HE/RO als den Beginn einer neuen Ära angekündigt. Was meinen Sie damit genau?

HE/RO: Wenn wir etwas in die Hand nehmen, dann stehen wir tausend Prozent dahinter, weil wir selbst davon überzeugt sind. Mit unserem pop-rockigen Sound treffen wir, hoffentlich, einen Nerv, sowohl textlich als auch musikalisch. Wir haben viel vor mit HE/RO. Am meisten freuen wir uns auf die nächste Live-Tour.

Die letzten zwei Jahre waren die „wichtigsten Ihres Lebens“, heißt es in einem Promovideo. Warum? Was haben Sie erlebt?

HE/RO: Es brauchte etwas Zeit, um zu realisieren, was nach dem letzten Konzert in Dortmund vor 8.000 Leuten passierte. Wir fingen zwar sofort wieder an, Musik zu machen. Erst mal nur für uns. Wir mussten uns aber selbst erst einmal finden, sortieren, genau dafür war die Schaffensphase perfekt. Veränderung braucht Zeit und die haben wir uns genommen.

Wird bei HE/RO der Fokus nur noch auf der Musik liegen oder werden Sie auch das Kapitel YouTube wieder aufschlagen?

HE/RO: Fokus ganz klar auf der Musik. YouTube und andere Social-Media-Plattformen sind natürlich nicht mehr wegzudenken und geben uns die Möglichkeit, die Welt mitzunehmen auf unsere neue Reise. Nur eben anders, als man es bisher von uns kannte.

Ihre erste Single heißt „Siehst du mich“. Worum geht es in dem Song?

HE/RO: Heiko ist seit fast fünf Jahren glücklich in einer Beziehung, Roman hat dagegen keine Freundin, dafür aber Sehnsucht. Diese beiden Welten und Storys wollen wir in „Siehst du mich“ thematisieren. Dieser Moment, wenn man in die Augen dieses einen Menschen blickt, kann so viel mit einem machen und verändern. Zusammengefasst ist der Song ein Status-Update unserer Liebessituation wie auch die Wertschätzung wahrer Liebe.

Heiko, Sie haben vergangenes Jahr Ihre Beziehung mit Ihrer Freundin Steffi öffentlich gemacht und scheinen nach wie vor sehr glücklich zusammen zu sein. Was ist Ihr Beziehungsgeheimnis?

Heiko Lochmann: Wir sind schon einige Jahre zusammen, dass schweißt aneinander, aber auch das war früher nicht immer einfach mit dem ganzen Versteckspiel, den Reisen und Auftritten. Wir versuchen uns so oft wie möglich zu sehen und natürlich spielt Vertrauen eine große Rolle.

(tae/spot)