Comeback bei „GZSZ“: Chryssanthi Kavazi ist wieder da

Babypause beendet: Chryssanthi Kavazi kehrt wieder in die Rolle der Laura Lehmann bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück.

Chryssanthi Kavazi (31) hat ihre Babypause beendet und kehrt in ihre Rolle der Laura Lehmann bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zurück. Die Schauspielerin war im Oktober 2019 das letzte Mal in der RTL-Serie zu sehen. Nur rund einen Monat später brachte sie ihr erstes Kind mit Ehemann Tom Beck (42) auf die Welt. In einem Video berichtete sie nun direkt von ihrem ersten Drehtag.

Laura ist zurück im Kiez

„Ich war sau aufgeregt, es hat so viel Spaß gemacht und ich freu‘ mich auf die nächste Zeit“, schwärmt die 31-Jährige, die sich inklusive neuer Frisur wieder vor die Kamera wagte. Nach ihrer Rückkehr in Berlin wartet auf ihre Figur Laura eine große Überraschung. Yvonnes (Gisa Zach) Sohn Moritz (Lennart Borchert) ist ebenfalls da. Wie wird das Treffen mit ihrem Halbbruder?

(dms/spot)