12.01.2021 08:28 Uhr

Comedy-Star Kevin Hart mit exklusivem Netflix-Deal

Kevin Hart hat einen exklusiven Deal mit Netflix unterschrieben.

Der „Central Intelligence“-Star und seine Firma HartBeat Productions haben sich mit dem Streamingdienst darauf geeinigt, mindestens vier Filme für Netflix zu produzieren, in denen der Comedian außerdem schauspielert.

„Eine unglaubliche Chance“

In einem Statement zeigt sich Kevin Hart begeistert von der Zusammenarbeit: „Es ist eine unglaubliche Chance für HartBeat und für mich selbst. Ich freue mich darauf, mit Netflix erstklassige Filme zu produzieren.“ Genau wie er würden seinen Kollegen von Netflix das Publikum stets an erste Stelle setzen. Der 41-Jährige hofft, dass der Deal seinem Unternehmen dabei hilft, richtig an Fahrt aufzunehmen.

Achtstellige Summe

„Diese Firma dreht sich um Wachstum und mein HartBeat-Team übertrifft meine Erwartungen mit ihrer Fähigkeit, Geschichten und Beziehungen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, den Namen HartBeat mit erstklassigem Entertainment und Erzählungen gleichzusetzen“, erklärt der Comedian.

Berichten von „Deadline“ zufolge beläuft sich der Wert des Deals auf eine achtstellige Summe, auch wenn offiziell kein Volumen bestätigt wurde.

Netflix ist happy

Auch der Streaming-Gigant zeigt sich angetan von der Zusammenarbeit. „Es gibt wenige Künstler, die Zuschauer aus allen Altersgruppen anziehen können und Erfolg damit haben, Comedy-, Drama- und Familienfilme zu machen“, schwärmt Scott Stuber, der bei Netflix für die Entwicklung, Produktion und Akquise von Filmen verantwortlich ist. (Bang)