Film Conan O’Brien: Rolle in ‚Toy Story 5‘

Conan O'Brien - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 16:00 Uhr

Der Moderator hat sich der Besetzung von dem Film angeschlossen.

Conan O’Brien hat sich der Besetzung von ‚Toy Story 5‘ angeschlossen.

Der 62-jährige Komiker und ehemalige Late-Night-Talkshow-Moderator wird im nächsten Teil des beliebten Disney- und Pixar-Franchise in der Rolle des neuen Charakters namens Smarty Pants zu sehen sein.

Die Besetzung des neuen Films war während der Disney Licensing Expo verkündet worden. Conan selbst bestätigte die Neuigkeiten auf seinem Account auf Instagram. O’Brien verriet in einem Social-Media-Videoclip: „Ich habe tolle Neuigkeiten. Ich werde in ‚Toy Story 5‘ mitspielen. Ist das nicht verrückt?“ Die TV-Persönlichkeit schwärmte davon, dass er es „es nicht glauben“ könne, ein Teil des „legendären Franchise“ zu sein. Conan sagte: „Legendäres Franchise! Diese Filme sind unglaublich. Ich kann es nicht glauben!“ Der Moderator, der zuvor auch bei ‚Die Simpsons‘ und ‚Saturday Night Live‘ mitgewirkt hatte, scherzte darüber, dass er sich zunächst die Rolle des Woody gewünscht habe, die seit dem ersten ‚Toy Story‘-Film aus dem Jahr 1995 von Tom Hanks gesprochen wird: „Und ich meinte nur: ‚Äh, das habt ihr ja alles schon durchgemacht. Wisst ihr? Ihr steckt in einer Sackgasse, findet ihr nicht?‘ Und sie sagten: ‚Nein, Tom Hanks, das ist seine Rolle.'“