"C, XOXO" Neues Album, neuer Look: Camila Cabello erfindet sich neu Mit einem neuen Look und neuem Sound macht sich US-Sängerin Camila Cabello bereit für das nächste Kapitel ihrer Karriere. Das am 28. Juni erscheinende Album „C, XOXO“ deutet an, in welche Richtung die Reise gehen wird.