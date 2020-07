Cora Schumacher erklärt ihre Liebes-Suche im Fernsehen

Cora Schumacher sucht im TV nach der großen Liebe. Jetzt erklärte sie den Grund dafür.

Die 45-Jährige ist seit einiger Zeit von ihrem Ex-Freund Lenox A. getrennt, einem Hells-Angels-Rocker. Ab dem 21. August will die Ex-Frau von Ralf Schumacher via Joyn nun nach der neuen großen Liebe suchen. Aber warum das ausgerechnet im Fernsehen?

Kein Problem mit öffentlicher Partnersuche

„Egal, ob ich das möchte oder nicht, ich stehe in der Öffentlichkeit“, sagte Schumacher dazu im Interview mit der ‘Bild’-Zeitung. „Ich hatte nicht immer das beste Händchen bei Männern. Aber die Zuschauer sehen hoffentlich mehr als ich. Ich bin einfach, wie ich bin, und habe auch nichts zu verstecken. Von daher habe ich auch kein Problem damit, Mr. Right in einem Reality-Format zu suchen.“

Wirklich einfach war die Partnersuche bisher nicht, denn: „Ich lebe eher zurückgezogen und gehe nicht viel auf Partys. Oft sind die Männer auch gehemmt, auf mich zuzugehen. Wahrscheinlich, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und nach außen eher einen toughen Eindruck mache. Da sind die Möglichkeiten generell eingeschränkt, jemanden im Alltag kennenzulernen.“

Quelle: instagram.com

„Ich suche nicht den schnellen Ruhm“

Trotzdem wisse sie ganz genau, was der Richtige mitbringen müsste: „Ich möchte, dass ein Mann die Person Caroline Brinkmann und nicht nur das öffentliche Bild sieht, das man vermeintlich von Cora Schumacher hat.“ Ihre Show sei deshalb auch anders als zum Beispiel ‘Die Bachelorette’: „Im Gegensatz zu den Rosenkavalieren suche ich nicht TV-Präsenz und schnellen Ruhm. Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Und wann hat man schon die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen?“

Ab dem 21. August sucht Promi-Lady Cora Schumacher in der Reality-Show „Coras House of Love“ den perfekten Mann fürs Leben. SAT.1 zeigt die erste Folge am Starttag um 23:15 Uhr als exklusive Preview im Free-TV.