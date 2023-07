Stars Cora Schumacher macht Karriere auf OnlyFans

Michael Schumacher / zum Skiunfall von Michael Schumacher / picture allicance/FrankHoermann/SVEN SIMON / 01/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 08:00 Uhr

Die 46-Jährige hat kein Problem mit Freizügigkeit: Nach ihrem 'Playboy'-Shooting 2015 folgt nun ein OnlyFans-Account.

Cora Schumacher startet jetzt auf OnlyFans durch.

Es ist kein Geheimnis, dass sich mit der Erotik-Plattform richtig gut Geld verdienen lässt. Auch die Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher hat sich nun dazu entschlossen, freizügige Bilder von sich im Netz zu teilen. Bereits 2015 zog sich die Blondine für den ‚Playboy‘ aus. Über ihren neuen Account verrät sie im Gespräch mit ‚Bild‘: „Meine Seite auf OnlyFans wird zwar freizügig sein, aber definitiv ästhetisch bleiben. Ich liebe meinen Körper und warum soll ich das nicht mit anderen teilen? Das sollte ja eigentlich kein Problem mehr sein seit dem Playboy.“

Die Ex-‚Promi Big Brother‘-Kandidatin findet jedenfalls: „Warum sollte ich nicht das eine oder andere Oben-ohne-Foto mit der Öffentlichkeit teilen?“ Männer würden sich schließend „andauernd“ oberkörperfrei zeigen. „Auch das ist sexuell sehr anreizend, zumindest für mich, diese Fotos werden aber nicht zensiert! Wieso geht das bei Männern und bei Frauen ist das wieder mal tabu“, kritisiert die 46-Jährige.

In den letzten Jahren habe sie außerdem sehr mit der Menopause zu kämpfen gehabt. „Ich bin verfrüht in die Wechseljahre gekommen, wusste erst gar nicht, was mit mir überhaupt los war. Meine Laune war miserabel, leicht depressiv“, gesteht sie. Inzwischen habe Cora wieder Frieden mit sich geschlossen. „Ich bin wieder verliebt! In mich selbst – und in meinen neuen alten Körper!“, schwärmt sie.