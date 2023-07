Stars Cora Schumacher: So viel verdient sie mit OnlyFans

Bang Showbiz | 20.07.2023, 08:00 Uhr

Bereits am ersten Tag hat die 46-Jährige eine fünfstellige Summe auf der Online-Plattform eingenommen.

Cora Schumacher verrät, dass sie mit OnlyFans jede Menge Kohle verdient.

Die Ex-Frau von Ralf Schumacher meldete sich kürzlich bei der Erotik-Plattform an. Bereits 2015 zog sich die Blondine für den ‚Playboy‘ aus – Erfahrung mit freizügigen Shootings hat sie also. In finanzieller Hinsicht lohnt sich das hüllenlose Projekt definitiv: Die 46-Jährige verlangt pro Monat 30 Euro für ein Abo ihrer Seite. „Wenn du was sehen willst, musst du bezahlen“, stellt sie im RTL-Interview klar. Im Gegenzug dürfen sich die Abonnenten über zahlreiche heiße Fotos und Videoclips freuen.

Schon jetzt ist die ehemalige Rennfahrerin unheimlich erfolgreich mit ihrem OnlyFans-Account. Bereits am ersten Tag konnte sie eigenen Aussagen zufolge eine fünfstellige Summe einnehmen. „Also es sind jetzt in etwas über 24 Stunden tatsächlich nahezu 10.000 Euro gewesen“, offenbart sie.

Dabei fühlte sich Cora noch im vergangenen Winter überhaupt nicht wohl in ihrem Körper. Der Grund waren ihre verfrühten Wechseljahre. „Ich habe mich gefühlt wie eine Quarktasche, bin auseinandergegangen, habe mich gefühlt wie Spongebob kurz vor dem Explodieren. Und ich wusste gar nicht, warum“, berichtet sie. „Ich hatte nicht mal Lust auf mich selbst. Das war das Ursprungsproblem. Ich hatte keine Lust auf Menschen, keine Lust auf Sex, keine Lust auf Männer. Katastrophe, das war definitiv nicht ich.“ Eine Frauenärztin verschrieb ihr schließlich Hormone, dank der die ehemalige ‚Promi Big Brother‘-Kandidatin ein „neues Körpergefühl“ bekam.