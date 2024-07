Michael Schumachers "Wohnzimmer" Corinna Schumacher zu Besuch bei der Formel 1 in Spa

Corinna Schumacher im Formel-1-Fahrerlager in Spa. (dr/spot)

SpotOn News | 28.07.2024, 12:35 Uhr

Corinna Schumacher hat sich am Wochenende gut gelaunt bei der Formel 1 im belgischen Spa gezeigt. Dort feierte ihr Ehemann Michael Schumacher einst seine ersten großen Erfolge.

Im Jahr 1991 ging der Formel-1-Stern von Michael Schumacher (55) am belgischen Circuit de Spa-Francorchamps auf, als er sein erstes Rennen im Jordan absolvierte und alle überzeugte. Ein Jahr später holte Schumi seinen ersten Formel-1-Sieg in Spa. Insgesamt gewann Michael Schumacher sechsmal in Spa, so oft wie kein anderer Formel-1-Fahrer. 2012 feierte er dort zudem seine 300. Grand-Prix-Teilnahme.

Sohn Mick Schumacher hofft auf ein Formel-1-Cockpit

Jetzt kehrte seine Ehefrau Corinna Schumacher (55) in das "Wohnzimmer" ihres Mannes zurück. Sie zeigte sich am Rennwochenende gut gelaunt und lächelnd laut Informationen der "Bild"-Zeitung auf Einladung der Mercedes-Teams im Fahrerlager und an der Rennstrecke. Ihr Sohn Mick Schumacher (25) ist aktuell für den deutschen Autobauer als Testfahrer engagiert und hofft weiterhin auf ein eigenes Cockpit für die kommende Saison.

Bereits seit 1991 sind Michael Schumacher und die gebürtige Corinna Betsch liiert. Sie heirateten im Jahr 1995 in Schumachers Heimat Kerpen. Michael und Corinna haben zwei Kinder, Gina-Maria (27) und Mick.