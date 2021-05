Cornelia Funke: Dritter „Drachenreiter“-Teil kommt im Oktober

"Drachenreiter. Der Fluch der Aurelia" von Cornelia Funke wird am 8. Oktober 2021 erscheinen. (aha/spot)

25.05.2021 17:18 Uhr

1997 begann Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke ihre beliebte "Drachenreiter"-Reihe. Im Oktober soll nun der langersehnte dritte Band der Saga erscheinen. Noch im Mai wird sie aus dem Buch vorlesen.

Für „Drachenreiter“-Fans hat das lange Warten bald ein Ende: Cornelia Funke (62) veröffentlicht am 8. Oktober 2021 den dritten Teil der Fantasy-Reihe „Drachenreiter. Der Fluch der Aurelia“. Das bestätigte jetzt der Hamburger Dressler Verlag. Demnach soll die Autorin ihren Fans bereits am 30. Mai in einer Online-Lesung zwei Kapitel ihres neuen Romans vorlesen.

„Sprachlich elegant und liebevoll erzählt“

„Drachenreiter Ben kämpft diesmal für die Rettung aller Fabeltiere. Sprachlich elegant und liebevoll erzählt bis hin zur kleinsten Figur nimmt uns Cornelia Funke mit auf eine spannende Reise in eine fantastische Unterwasserwelt“, lässt Julia Bielenberg, CEO Dressler, bereits über den dritten Teil der Saga verlauten.

Der erste Band der „Drachenreiter“-Serie erschien bereits 1997. Weltweit verkaufte er sich über 700.000 Mal und gehört somit zu Funkes erfolgreichsten Werken. Sogar in den USA schaffte es die Schriftstellerin damit auf die Nummer eins der Bestsellerliste der „New York Times“.